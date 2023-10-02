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    Anlık Bildirim

    Toyota'dan Ekim ayına özel "%0 faiz veya nakit indirim" kampanyası

    Toyota, ekim ayı boyunca sürecek kampanyasını duyurdu. Buna göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz veya nakit indirimle ulaşmak mümkün.
    Toyota'dan Ekim ayında '%0 faiz veya nakit indirim' kampanyası Tam Boyutta Gör
    Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

    Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkati çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

    Toyota'nın en dinamik tasarıma sahip SUV modeli C-HR ise ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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