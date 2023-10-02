Toyota'dan Ekim ayına özel "%0 faiz veya nakit indirim" kampanyası

Tam Boyutta Gör Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkati çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Toyota'nın en dinamik tasarıma sahip SUV modeli C-HR ise ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

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Toyota'dan Ekim ayında "%0 faiz veya nakit indirim" kampanyası