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Otomotiv dünyasında değişen trendler doğrultusunda yakından tanıdığımız modellere birer birer veda ediyoruz. Özellikle D segmentindeki sedan modeller aynı kaderi paylaşıyor. Gelen bilgiye göre Opel Insignia'nın üretimi de 2022'nin sonunda durdurulacak.

Business Insider'a konuşan bir Opel yetkilisi, konuyla ilgili açıklamasında "Gittikçe katılaşan CO2 emisyon kuralları ve Rüsselsheim'de elektrik destekli modellerin üretimine daha fazla yer açmak amacıyla Insignia üretimine bu yıl son verilecek" ifadelerine yer verdi. Yetkili, Opel'in söz konusu fabrikada Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer ve DS4 modellerine odaklanmak istediğini dile getirdi.

Opel Insignia'nın üretimi sona erecek ancak şirket sevilen modelin halefi için çalışmalara başlamış. 2024 veya 2025 yılında karşımıza çıkması beklenen model hibrit motorlarla gelecek. Buna ek olarak, şirketin 2028 itibarıyla elektrikli araç markası olma arzusunda olduğunu düşünürsek tamamen elektrikli versiyona sahip olmasını da bekleyebiliriz.

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Insignia'nın halefinin gövde tipi olarak SUV veya türevlerinden birine ait olma ihtimali yüksek görünüyor. Son dönemde karşımıza çıkan Citroen C5X ve Peugeot 408 modellerini düşünürsek aynı çatı altında yer alan Opel'in de Insignia'yı fastback-crossover gövde tipine sahip bir modele dönüştürmesi mümkün. Bu konu önümüzdeki aylarda yavaş yavaş açığa kavuşacaktır.

Opel Insignia'nın güncel versiyonu 2016 yılında piyasaya sürüldü ve 2019 yılında makyajlandı. Opel'in 2017'de PSA çatısı altına girmesinden önce geliştirilen model, şirketin ürün gamında GM kaynaklı altyapıya sahip tek model olarak hayatına devam ediyor. Ancak bu durum önümüzdeki yıllarda Insignia'nın halefi ile değişecek.

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Opel Insignia üretimi bu yıl içerisinde sonlandırılacak