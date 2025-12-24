BYD’nin ultra hızlı şarj teknolojisi 5 dakikada 400 km menzil ekliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlardaki şarj sürelerine yönelik algı kısa bir süre içinde kökten değişecek gibi görünüyor. Son olarak paylaşılan yeni bir videoda, BYD’nin geliştirdiği ultra hızlı şarj teknolojisinin ne kadar iddialı olduğunu somut biçimde ortaya koyuyor. Görüntülerde, BYD’ye ait bir elektrikli aracın yalnızca 5 dakikada yaklaşık 400 kilometre menzil kazandığı görülüyor.

Şarj kaygısı son buluyor

BYD CEO’su Wang Chuanfu, mart ayında tanıtılan Super e-Platform etkinliğinde yaptığı açıklamada, elektrikli mobilitenin önündeki en büyük psikolojik engellerden biri olan “şarj kaygısını” ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulamıştı. Chuanfu’ya göre nihai çözüm, elektrikli araçların da en az içten yanmalı otomobiller kadar kısa sürede “yakıt alabilmesi”. Bu vizyonun temelini oluşturan Super e-Platform, seri üretime geçen ilk tam kapsamlı 1000V yüksek voltaj mimarisi olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör Etkinlikte tanıtılan bir diğer kritik yenilik ise Flash Charging Battery oldu. Bu batarya, 1000 amperlik şarj akımı ve 10C şarj oranı ile kendi alanında yeni rekorlar kırıyor. BYD’ye göre sistem, 1 megavat (1000 kW) seviyesine ulaşabilen şarj gücü sayesinde uyumlu elektrikli araçlara 5 dakikada 400 kilometre CLTC menzili geri kazandırabiliyor.

Bu teknolojinin ilk seri üretim örnekleri, tanıtımdan yaklaşık bir ay sonra piyasaya çıkan Han L ve Tang L modelleri oldu. Çin’de 219.800 yuan (yaklaşık 30 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan bu araçlar, Super e-Platform mimarisi üzerine inşa edildi. Modellerin yollara çıkmasıyla birlikte ultra hızlı şarj performansı da gerçek koşullarda test edilmeye başlandı.

Kullanıcılar deneyimlerini paylaşmaya başladı

X platformunda paylaşılan bir videoda, Han L modelinin 746 kW’a kadar çıkan şarj gücüyle enerji aldığı görülüyor. Görüntülere göre bataryanın yüzde 70 seviyesine ulaşması yaklaşık 4 dakika 40 saniye sürüyor. BYD’nin paylaştığı resmi verilere göre ise Han L, 10 dakikadan kısa bir sürede yüzde 10’dan yüzde 70’e, yaklaşık 20 dakikada ise tam doluluğa ulaşabiliyor.

SUV segmentindeki Tang L modeli de benzer şekilde dikkat çekici rakamlar sunuyor. 1000V mimariye sahip Tang L, 5 dakikalık şarjla 370 kilometre menzil ekleyebiliyor. Bataryanın tamamen dolması ise yaklaşık 30 dakika sürüyor.

BYD, Flash Charging Battery teknolojisinin, sürücülere benzinli bir aracın pompada kazandığı menzile eşdeğer bir kazanım sunduğunu ve bu sayede şarj süresini fiilen yakıt dolum süresine indirdiğini belirtiyor. Günlük kullanım için 400 kilometrelik menzilin fazlasıyla yeterli olduğuna dikkat çeken şirket, buna rağmen hedefini daha da yukarı koymuş durumda. Şirketin planları yalnızca Çin pazarıyla sınırlı değil. BYD, Flash Charging sistemini önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere farklı küresel pazarlara taşımayı hedefliyor.

