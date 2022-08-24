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Elektrikli araçlar artık hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Karavanlar ve kamp araçları da buna dahil. Elektrikli Opel Zafira-e Life da bu kapsamda bir prototip olarak kamp aracına dönüştürülmüş. Almanya'daki karavan fuarında sahneye çıkan aracın 2023'ün başında satışa sunulması planlanıyor.

Crosscamp firması tarafından küçük bir karavana dönüştürülen araçta 75 kWsa batarya paketi bulunuyor. Bu sayede WLTP'ye göre 322 kilometre sürüş menzili sağlandığı belirtilirken, 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 48 dakikada yüzde 80 dolumun mümkün olduğu ifade ediliyor. Ayrıca araçtaki ışıklara, buzdolabına ve USB girişlerine enerji veren küçük bir batarya daha bulunuyor.

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Opel Zafira-e Life temelli karavan daha önce gördüğümüz çalışmalara fazlasıyla benziyor. Yukarı doğru genişleyen tavanın iki kişinin yatabileceği bir çadır haline geldiği aracın arka koltukları da iki kişilik yatak halini alabiliyor. Koltukların hemen yanında ise lavabo ve ocağın yer aldığı küçük bir mutfak yer alıyor. Ön koltuklar da araç sabit haldeyken 180 derece döndürülebiliyor.

Söz konusu modelin fiyatı henüz belli değil. Öte yandan şirketin ilerleyen dönemde mutfağı olmayan bir versiyon da çıkarmayı düşündüğü belirtiliyor.

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Opel Zafira-e Life, elektrikli kamp aracına dönüştürüldü