OpenAI, 2024’ün en “yıkıcı” şirketi olarak seçildi

Tam Boyutta Gör CNBC'nin her yıl yayınladığı Disruptor 50 listesi, sektörleri dönüştürmek için çığır açan teknolojiler kullanan, oyunun kurallarını değiştiren 50 özel şirketi listeliyor. Bu yılki 2024 Disruptor 50 listesinin ise hemen her yerinde yapay zekanın olduğunu görüyoruz. Listede yer alan 50 şirketin yaklaşık üçte ikisi yapay zekayı işletmeleri için "kritik" olarak tanımlarken yapay zeka endüstrisinin ışıldayan şirketi OpenAI ise listenin 1 numarasında yer aldı.

OpenAI, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde

CNBC Disruptor 50 listesi açıkça yapay zekanın piyasaları değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Bu yılki listede ilk 10'da yer alan beş şirket de dahil olmak üzere on üç şirket kendilerini “üretken yapay zeka” şirketi olarak tanımlıyor. Bu şirketlerin geçtiğimiz yıl yatırımcılardan 5,5 milyar dolar topladığı belirtiliyor. Listenin tamamı ise 436 milyar dolarlık değerleme ile 70 milyar dolar toplamış durumda.

OpenAI GPT-4o hakkında merak edilen her şey ve daha fazlası 16 sa. önce eklendi

Öte yandan bu yılki Disruptor 50 listesinde bir ilke de imza atılıyor. Zira daha önce hiçbir şirket üst üste ikinci kez 1 numarada yer almamıştı. Şaşırtıcı olmayacağı üzere bu şirket OpenAI’dan başkası değil. CNBC, OpenAI’ın diğer tüm şirketlerden daha yıkıcı etkiye sahip olduğunun altını çiziyor. ChatGPT ile büyük sükse yapan firma, sonrasında GPT-4, Dall-E3 ve Sora gibi ses getiren yapay zeka işlerine imza attı. Son olarak ise OpenAI, geçtiğimiz gün GPT-4o adında yepyeni ve çok daha gelişmiş bir modeli piyasaya sürerek inovasyonun kesintisiz olarak süreceğinin sinyalini verdi. Ek olarak OpenAI, 2023’te 1 numaraya seçildiğinde 29 milyar dolar değer sahipken bu yıl ise 80 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Yapay zeka her sektörü etkiliyor

İnternet, mobil ve bulut devrimlerinin yansıtan yapay zeka devrimi bazı farklı özelliklere de sahip. Databricks (5. sırada), Anthropic (7. sırada), Scale AI (12. sırada), Cohere (30. sırada), AlphaSense (40. sırada) ve Glean (43. sırada) gibi mevcut yapay zeka şirketleri, büyük dil modellerinin her yıl kaydettiği ilerlemenin yanı sıra maliyetli çiplere ve altyapıya olan bağımlılıkları ile hızlı bir değişim temposuna işaret ediyor.

Önceki teknoloji devleri kuruluşları için bir garaj sahip olmayı yeterli bulsa da yapay zeka odaklı şirketler yüzbinlerce GPU ve veri merkezlerine ihtiyaç duyuyor. Bu da onları Microsoft ve Nvidia'dan Oracle, Salesforce, Amazon ve Alphabet'e kadar çeşitli devlerle ortaklık kurmasına neden oluyor. Bu ortaklıklar ise daha kapsamlı ve sarsıcı geçişlere izin veriyor. Kurumsal teknoloji, fintech, sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji ile havacılık ve savunma endüstrilerinde yapay zekanın etkin olduğunu şimdiden görüyoruz.

CNBC 2024 Disruptor 50 listesi

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