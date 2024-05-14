OpenAI, 2024’ün en “yıkıcı” şirketi olarak seçildi

- OpenAI, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde
- Yapay zeka her sektörü etkiliyor
- CNBC 2024 Disruptor 50 listesi
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OpenAI, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde
CNBC Disruptor 50 listesi açıkça yapay zekanın piyasaları değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Bu yılki listede ilk 10'da yer alan beş şirket de dahil olmak üzere on üç şirket kendilerini “üretken yapay zeka” şirketi olarak tanımlıyor. Bu şirketlerin geçtiğimiz yıl yatırımcılardan 5,5 milyar dolar topladığı belirtiliyor. Listenin tamamı ise 436 milyar dolarlık değerleme ile 70 milyar dolar toplamış durumda.
Öte yandan bu yılki Disruptor 50 listesinde bir ilke de imza atılıyor. Zira daha önce hiçbir şirket üst üste ikinci kez 1 numarada yer almamıştı. Şaşırtıcı olmayacağı üzere bu şirket OpenAI’dan başkası değil. CNBC, OpenAI’ın diğer tüm şirketlerden daha yıkıcı etkiye sahip olduğunun altını çiziyor. ChatGPT ile büyük sükse yapan firma, sonrasında GPT-4, Dall-E3 ve Sora gibi ses getiren yapay zeka işlerine imza attı. Son olarak ise OpenAI, geçtiğimiz gün GPT-4o adında yepyeni ve çok daha gelişmiş bir modeli piyasaya sürerek inovasyonun kesintisiz olarak süreceğinin sinyalini verdi. Ek olarak OpenAI, 2023’te 1 numaraya seçildiğinde 29 milyar dolar değer sahipken bu yıl ise 80 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
Yapay zeka her sektörü etkiliyor
İnternet, mobil ve bulut devrimlerinin yansıtan yapay zeka devrimi bazı farklı özelliklere de sahip. Databricks (5. sırada), Anthropic (7. sırada), Scale AI (12. sırada), Cohere (30. sırada), AlphaSense (40. sırada) ve Glean (43. sırada) gibi mevcut yapay zeka şirketleri, büyük dil modellerinin her yıl kaydettiği ilerlemenin yanı sıra maliyetli çiplere ve altyapıya olan bağımlılıkları ile hızlı bir değişim temposuna işaret ediyor.
Önceki teknoloji devleri kuruluşları için bir garaj sahip olmayı yeterli bulsa da yapay zeka odaklı şirketler yüzbinlerce GPU ve veri merkezlerine ihtiyaç duyuyor. Bu da onları Microsoft ve Nvidia'dan Oracle, Salesforce, Amazon ve Alphabet'e kadar çeşitli devlerle ortaklık kurmasına neden oluyor. Bu ortaklıklar ise daha kapsamlı ve sarsıcı geçişlere izin veriyor. Kurumsal teknoloji, fintech, sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji ile havacılık ve savunma endüstrilerinde yapay zekanın etkin olduğunu şimdiden görüyoruz.
CNBC 2024 Disruptor 50 listesi
- OpenAI
- Anduril Industries
- Stripe
- Brex
- Databricks
- Canva Design star
- Anthropic
- ElevateBio
- Wiz
- Exotec
- Octopus Energy
- Scale AI
- Notion Creative
- Flutterwave
- Relativity Space
- Monzo
- Transcarent
- Arctic Wolf
- Einride
- Thrive Market An
- Zipline
- Chime
- GrubMarket
- Carbon Robotics
- Generate:Biomedicines
- Figma
- Kapital
- Deel
- Alto Pharmacy
- Cohere
- Zum
- Ramp
- Dedrone
- Lead Bank
- Phononic
- Solugen
- Tala
- Navan
- Beewise
- AlphaSense
- Trust & Will
- Gecko Robotics
- Glean
- Discord
- Spring Health
- Lineage
- Abnormal Security
- Watershed
- Maven Clinic
- Cityblock
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.