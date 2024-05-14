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    OpenAI, 2024’ün en “yıkıcı” şirketi olarak seçildi

    Yapay zeka endüstrisinin ışıldayan şirketi OpenAI, kısa bir süre önce GPT-4o ile gündeme gelmişti. Şimdi ise firma, CNBC'nin her yıl yayınladığı Disruptor 50 listesinin 1 numarası seçildi.
    OpenAI, 2024’ün en “yıkıcı” şirketi olarak seçildi Tam Boyutta Gör
    CNBC'nin her yıl yayınladığı Disruptor 50 listesi, sektörleri dönüştürmek için çığır açan teknolojiler kullanan, oyunun kurallarını değiştiren 50 özel şirketi listeliyor. Bu yılki 2024 Disruptor 50 listesinin ise hemen her yerinde yapay zekanın olduğunu görüyoruz. Listede yer alan 50 şirketin yaklaşık üçte ikisi yapay zekayı işletmeleri için "kritik" olarak tanımlarken yapay zeka endüstrisinin ışıldayan şirketi OpenAI ise listenin 1 numarasında yer aldı.

    OpenAI, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde

    CNBC Disruptor 50 listesi açıkça yapay zekanın piyasaları değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Bu yılki listede ilk 10'da yer alan beş şirket de dahil olmak üzere on üç şirket kendilerini “üretken yapay zeka” şirketi olarak tanımlıyor. Bu şirketlerin geçtiğimiz yıl yatırımcılardan 5,5 milyar dolar topladığı belirtiliyor. Listenin tamamı ise 436 milyar dolarlık değerleme ile 70 milyar dolar toplamış durumda.

    Öte yandan bu yılki Disruptor 50 listesinde bir ilke de imza atılıyor. Zira daha önce hiçbir şirket üst üste ikinci kez 1 numarada yer almamıştı. Şaşırtıcı olmayacağı üzere bu şirket OpenAI’dan başkası değil. CNBC, OpenAI’ın diğer tüm şirketlerden daha yıkıcı etkiye sahip olduğunun altını çiziyor. ChatGPT ile büyük sükse yapan firma, sonrasında GPT-4, Dall-E3 ve Sora gibi ses getiren yapay zeka işlerine imza attı. Son olarak ise OpenAI, geçtiğimiz gün GPT-4o adında yepyeni ve çok daha gelişmiş bir modeli piyasaya sürerek inovasyonun kesintisiz olarak süreceğinin sinyalini verdi. Ek olarak OpenAI, 2023’te 1 numaraya seçildiğinde 29 milyar dolar değer sahipken bu yıl ise 80 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

    Yapay zeka her sektörü etkiliyor

    İnternet, mobil ve bulut devrimlerinin yansıtan yapay zeka devrimi bazı farklı özelliklere de sahip. Databricks (5. sırada), Anthropic (7. sırada), Scale AI (12. sırada), Cohere (30. sırada), AlphaSense (40. sırada) ve Glean (43. sırada) gibi mevcut yapay zeka şirketleri, büyük dil modellerinin her yıl kaydettiği ilerlemenin yanı sıra maliyetli çiplere ve altyapıya olan bağımlılıkları ile hızlı bir değişim temposuna işaret ediyor.

    Önceki teknoloji devleri kuruluşları için bir garaj sahip olmayı yeterli bulsa da yapay zeka odaklı şirketler yüzbinlerce GPU ve veri merkezlerine ihtiyaç duyuyor. Bu da onları Microsoft ve Nvidia'dan Oracle, Salesforce, Amazon ve Alphabet'e kadar çeşitli devlerle ortaklık kurmasına neden oluyor. Bu ortaklıklar ise daha kapsamlı ve sarsıcı geçişlere izin veriyor. Kurumsal teknoloji, fintech, sağlık hizmetleri ve biyoteknoloji ile havacılık ve savunma endüstrilerinde yapay zekanın etkin olduğunu şimdiden görüyoruz.

    CNBC 2024 Disruptor 50 listesi

    1. OpenAI
    2. Anduril Industries          
    3. Stripe   
    4. Brex     
    5. Databricks         
    6. Canva   Design star
    7. Anthropic          
    8. ElevateBio         
    9. Wiz       
    10. Exotec 
    11. Octopus Energy
    12. Scale AI
    13. Notion  Creative
    14. Flutterwave      
    15. Relativity Space
    16. Monzo
    17. Transcarent      
    18. Arctic Wolf        
    19. Einride 
    20. Thrive Market   An
    21. Zipline 
    22. Chime  
    23. GrubMarket     
    24. Carbon Robotics              
    25. Generate:Biomedicines
    26. Figma   
    27. Kapital 
    28. Deel     
    29. Alto Pharmacy 
    30. Cohere
    31. Zum      
    32. Ramp   
    33. Dedrone            
    34. Lead Bank          
    35. Phononic           
    36. Solugen              
    37. Tala       
    38. Navan  
    39. Beewise             
    40. AlphaSense      
    41. Trust & Will       
    42. Gecko Robotics
    43. Glean   
    44. Discord
    45. Spring Health   
    46. Lineage
    47. Abnormal Security         
    48. Watershed        
    49. Maven Clinic     
    50. Cityblock
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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