OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple etkinliğine katıldı: Ortaklık geliyor!

Sam Altman, WWDC’ye katıldı
Apple'ın bugün WWDC'de OpenAI ile bir ortaklık duyurması bekleniyor. CEO Sam Altman, insanlar açılış konuşması için gelirken Apple Genel Merkezi'nde görüldü. Bu da Apple ile OpenAI arasındaki iddiaları doğrular nitelikte.
Bilindiği üzere iOS 18’deki bazı yapay zeka özelliklerinde OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı iddia edilmişti. Özellikle Siri’nin gelişmiş yapay zeka özellikleriyle yenileneceği gündemde. Sesli konuşmadan insan benzeri etkileşime kadar birçok AI özelliğinin arkasında OpenAI’ın teknolojilerinin olması bekleniyor.
OpenAI ve Apple’ın olası ortaklığı aynı zamanda ilginç bir durum da yaratacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın en büyük destekçisi ve yönetim kurulunda bir koltuğun da sahibi olan Microsoft’tan başkası değil. Microsoft, şimdiye kadar OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yapmış durumda. Bunun karşılığında Copilot dahil çoğu yapay zeka hizmeti OpenAI’ın teknolojileri üzerinde inşa edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.