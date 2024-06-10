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    Anlık Bildirim

    OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple etkinliğine katıldı: Ortaklık geliyor!

    Apple, çok kısa bir süre sonra WWDC 2024 etkinliğine başlayacak. Etkinliğe sadece dakikalar kala OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. OpenAI ve Apple ortaklığı yaklaşıyor.
    OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple etkinliğine katıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, Türkiye saati ile 20:00’da yani sadece dakikalar sonra merakla beklenen WWDC 2024 etkinliğine başlayacak. Apple, etkinlik kapsamında iOS 18’den macOS 15’e kadar yeni işletim sistemlerini tanıtacak. Apple’ın üzerinde duracağı ana konu ise yapay zeka olacak. Şimdiye kadar Apple ile yapay zekanın lider şirketi OpenAI arasında bir otaklık olacağı iddia edilmişti. Etkinlik yerinden gelen fotoğrafta bu ortaklığın olasılığı iyiden iyiye artmış durumda.

    Sam Altman, WWDC’ye katıldı

    Apple'ın bugün WWDC'de OpenAI ile bir ortaklık duyurması bekleniyor. CEO Sam Altman, insanlar açılış konuşması için gelirken Apple Genel Merkezi'nde görüldü. Bu da Apple ile OpenAI arasındaki iddiaları doğrular nitelikte.

    Bilindiği üzere iOS 18’deki bazı yapay zeka özelliklerinde OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı iddia edilmişti. Özellikle Siri’nin gelişmiş yapay zeka özellikleriyle yenileneceği gündemde. Sesli konuşmadan insan benzeri etkileşime kadar birçok AI özelliğinin arkasında OpenAI’ın teknolojilerinin olması bekleniyor.

    OpenAI ve Apple’ın olası ortaklığı aynı zamanda ilginç bir durum da yaratacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın en büyük destekçisi ve yönetim kurulunda bir koltuğun da sahibi olan Microsoft’tan başkası değil. Microsoft, şimdiye kadar OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yapmış durumda. Bunun karşılığında Copilot dahil çoğu yapay zeka hizmeti OpenAI’ın teknolojileri üzerinde inşa edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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