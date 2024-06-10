OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple etkinliğine katıldı: Ortaklık geliyor!

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Tam Boyutta Gör Apple, Türkiye saati ile 20:00’da yani sadece dakikalar sonra merakla beklenen WWDC 2024 etkinliğine başlayacak. Apple, etkinlik kapsamında iOS 18’den macOS 15’e kadar yeni işletim sistemlerini tanıtacak. Apple’ın üzerinde duracağı ana konu ise yapay zeka olacak. Şimdiye kadar Apple ile yapay zekanın lider şirketi OpenAI arasında bir otaklık olacağı iddia edilmişti. Etkinlik yerinden gelen fotoğrafta bu ortaklığın olasılığı iyiden iyiye artmış durumda.

Sam Altman, WWDC’ye katıldı

Apple'ın bugün WWDC'de OpenAI ile bir ortaklık duyurması bekleniyor. CEO Sam Altman, insanlar açılış konuşması için gelirken Apple Genel Merkezi'nde görüldü. Bu da Apple ile OpenAI arasındaki iddiaları doğrular nitelikte.

Bilindiği üzere iOS 18’deki bazı yapay zeka özelliklerinde OpenAI’ın yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı iddia edilmişti. Özellikle Siri’nin gelişmiş yapay zeka özellikleriyle yenileneceği gündemde. Sesli konuşmadan insan benzeri etkileşime kadar birçok AI özelliğinin arkasında OpenAI’ın teknolojilerinin olması bekleniyor.

iOS 18 ile Siri yeniden doğuyor: İşte beklenen yeni yetenekleri 1 gün önce eklendi

OpenAI ve Apple’ın olası ortaklığı aynı zamanda ilginç bir durum da yaratacak. Bilindiği üzere OpenAI’ın en büyük destekçisi ve yönetim kurulunda bir koltuğun da sahibi olan Microsoft’tan başkası değil. Microsoft, şimdiye kadar OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yapmış durumda. Bunun karşılığında Copilot dahil çoğu yapay zeka hizmeti OpenAI’ın teknolojileri üzerinde inşa edildi.

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OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple etkinliğine katıldı