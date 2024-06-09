iOS 18 ile Siri yeniden doğuyor: İşte beklenen yeni yetenekleri

Tam Boyutta Gör Apple’ın yapay zeka projelerine yakın kaynaklardan geldiği bildirilen yeni bir sızıntı, Siri’nin çeşitli iPhone uygulamalarında yapabileceği hemen her şeyi içeriyor.

iOS 18 AI özellikleri "Apple Intelligence" olarak tanıtılacak 1 gün önce eklendi

Siri, karmaşık komutları anlayabilecek

Apple, Siri’yi daha güçlü hale getirmek ve doğal dilde verilen sesli komutları daha iyi anlamasını sağlamak için çeşitli testler gerçekleştiriyor. Şirketin kasıtlı olarak anlaşılması güç komutlarla Siri’yi eğittiği iddia ediliyor. Örneğin; "Hey Siri, bana tatil fotoğraflarını göster" gibi basit bir komut vermek yerine, "Bir blog oluşturmak istiyorum" veya "Şu anda nostalji yaşıyorum" gibi belirsiz komutları test ediyor. Bunlar, Siri'ye belirli bir şeyi yapması talimatını veren spesifik komutlar değil; bunun yerine, Siri'nin önce yorumlaması ve ardından kullanıcının isteyebileceğini/ihtiyaç duyabileceğini düşündüğü şeyi en iyi nasıl sunacağına karar vermesi gereken komutlar olacak.

Amaç, Siri'yi görevler için belirli bir sözdizimine ihtiyaç duymanın ötesine taşımak. Kullanıcıların "kahve makinesini aç" gibi kesin komutlar kullanmasına gerek kalmayacak; bunun yerine "Siri, biraz kahve istiyorum" gibi daha doğal bir istekte bulunabilecek. Sızıntı, ayrıca Siri'nin en az 18 yerleşik iPhone uygulamasıyla entegrasyonunu da ayrıntılarıyla anlatıyor. İşte en dikkat çekici noktalardan bazıları:

Kamera kontrolünü sağlayabilecek

Siri, kamera kontrolü için kullanıcının sesli komutlarına yanıt verebilecek. Kullanıcılar sesli komutları kullanarak video ve fotoğraf modları arasında geçiş yapabilecek, zamanlayıcıyı başlatabilecek, ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilecek.

Mailleri yönetebilecek

iOS 18 ile Mail uygulaması için makine öğrenimini kullanarak e-postaları otomatik olarak sınıflandıracak. Siri, e-posta oluşturma, gönderme ve planlama, e-postaları önemsiz olarak işaretleme, hatırlatıcı ayarlama, e-postaları özetleme ve "akıllı yanıtlar" oluşturma gibi görevleri yerine getirecek.

Apple, iOS 18 ile Fotoğraflar uygulamasına üretken yapay zeka özelliği getiriyor. Bu, iPhone kullanıcılarının fotoğraflardan istenmeyen objeleri kaldırma ve boşlukları doldurma gibi Android telefonlarda gördüğümüz özellikler gelecek.

Web sayfalarının özetini sunacak

Apple, iOS 18 güncellemesiyle Siri’yi Safari tarayıcıya entegre edecek. Asistan, web sayfasını özetini sunacak. Yeni sekme grupları oluşturma, özel sekme açma gibi basit işlemler Siri aracılığıyla daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Sesli not kayıtları

Siri ile sesli not kaydı alınabilecek. Kullanıcılar sesli komutlar aracılığıyla Siri'ye yeni bir kayıt oluşturması, konuşmaya başlaması, kaydı durdurması, belirli bir ad vermesi ve hatta belirli bir klasöre taşıması komutunu verebilecek.

Sistem ayarlarının kontrolü Siri'de

Siri ayrıca sistem ayarlarına müdahale edebilecek. Parlaklık ayarları, ana ekran ve uygulama arşivi ayarları gibi farklı alanlarının yanı sıra çoklu görev ve hareket ayarlarını açabilecek. Dosyalar uygulamasıyla belgeleri tarayabilecek ve belirli dosyaları çöp kutusuna taşıyabilecek. Kişiler uygulamasında kişi ayrıntılarını düzenleyebilecek. Büyüteç uygulamasında kamera karşısındaki nesnelerle birlikte insanları ve kapıları tanımlayabilecek. Sistem Ayarları uygulamasının iOS 18 ve macOS 15 ile birlikte yeniden bir düzene kavuşması bekleniyor.

Apple, iOS 18 ve diğer işletim sistem güncellemelerinin detaylarını 10 Haziran'da WWDC24 etkinliğinde paylaşacak.

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