Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, OpenAI için dünyanın ilk Nvidia GB300 süper bilgisayarını kurdu

    Microsoft Azure, OpenAI için dünyanın ilk Nvidia GB300 NVL72 süper bilgisayar kümesini kurdu. 4.600 GPU ve 1.44 exaflop performansla yapay zekada yeni bir dönemi başlatıyor.

    Microsoft, dünyanın ilk Nvidia GB300 süper bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör

    Microsoft, yapay zeka altyapısında yeni bir dönemi başlatacak önemli bir adım attı. Şirket, Opera’nın en yoğun yapay zeka çıkarım iş yükleri için özel olarak geliştirilen NDv6 GB300 VM serisini duyurdu. Bu yeni sistem, dünyanın ilk üretim ölçeğinde Nvidia GB300 NVL72 süper bilgisayar kümesi olma özelliğini taşıyor. Altyapının merkezinde 4.600’den fazla Nvidia Blackwell Ultra GPU yer alırken, tüm sistem Nvidia Quantum-X800 InfiniBand ağıyla birbirine bağlanıyor.

    Microsoft, bu sistemle yalnızca işlem gücünü artırmakla kalmadı aynı zamanda bellek ve ağ mimarisini kökten yeniden tasarlayarak akıl yürütme modelleri ve ajan tabanlı yapay zeka sistemleri için gerekli devasa hesaplama kapasitesini mümkün hale getirdi.

    OpenAI’a çok uzaklara gitme sinyali

    Microsoft CEO’su Satya Nadella, yaptığı paylaşımda yeni sistemi birçoklarının ilki olarak nitelendirdi. Microsoft, bu tür sistemleri dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinde yüz binlerce Blackwell Ultra GPU ile yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sistemlerin boyutu oldukça etkileyici ve şirket, donanım meraklılarının incelemesi için teknik detayları da paylaştı.

    O detaylara girmeden önce yapılan duyurunun zamanlamasının da manidar olduğunu söylemek gerek. OpenAI, 2025 yılında Nvidia ve AMD ile iki büyük veri merkezi anlaşması imzaladı ve CEO Sam Altman, daha fazla veri merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. Tahminlere göre OpenAI, bu yıl kendi veri merkezleri için 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü oluşturmuş durumda.

    Microsoft ise şu anda 34 ülkede 300’den fazla veri merkezine sahip olduğunu ve bu sistemlerin “yapay zeka taleplerini bugün karşılamada benzersiz bir konumda” olduğunu vurguluyor. Bu dev sistemler, yüzlerce trilyon parametreli bir sonraki nesil yapay zekâ modellerini çalıştırabilecek kapasitede tasarlanmış.

    Kalbinde Blackwell Ultra var

    Yeni NDv6 GB300 serisinin merkezinde sıvı soğutmalı, raf ölçeğinde Nvidia GB300 NVL72 sistemi bulunuyor. Her bir raf, 72 adet Nvidia Blackwell Ultra GPU ve 36 adet Nvidia Grace CPU’yu tek bir bütünleşik birim olarak barındırıyor. Her VM (sanal makine), 37 terabayt yüksek hızlı bellek ve FP4 Tensor Core üzerinden 1.44 exaflop işlem gücü sunuyor.

    Microsoft, dünyanın ilk Nvidia GB300 süper bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör

    Blackwell Ultra platformu, NVFP4 adlı yeni veri biçimi ve Nvidia Dynamo derleyicisi gibi teknolojiler sayesinde eğitim ve çıkarım süreçlerinde daha fazla performans sunabiliyor. MLPerf Inference v5.1 testlerinde, GB300 NVL72 sistemleri 671 milyar parametreli DeepSeek-R1 akıl yürütme modeli üzerinde Hopper mimarisine göre GPU başına 5 kat daha yüksek işlem verimi sağladı.

    Azure’un yeni kümesi, 4.600’den fazla Blackwell Ultra GPU’yu tek bir süper bilgisayar gibi çalıştırmak için iki katmanlı bir ağ mimarisi kullanıyor. Her GB300 NVL72 rafında, beşinci nesil Nvidia NVLink Switch yapısı, 72 GPU arasında 130 TB/s doğrudan bant genişliği sağlıyor.

    Raflar arası bağlantı ise Nvidia Quantum-X800 InfiniBand platformu tarafından yönetiliyor. ConnectX-8 SuperNIC ağ kartları ve Quantum-X800 switch'ler ile donatılan sistem, GPU başına 800 Gb/s bant genişliği sunarak 4.608 GPU arasında kusursuz veri akışı sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dikkatli sürün tam motor gücünde kullanım mümkün değil vw cc 1.4 tsi beyaz yeminli mi jung nerede honda city paket sıralaması egea yağ

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum