Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka departmanında çalışan yazılımcılardan biri olan Blake Lemoine, 2022 yılında yapay zekalarının bilinç kazandığını söyleyerek dikkat çekici bir iddia ortaya atmıştı. O dönem epey konuşulan bu olay, Lemoine'nin kovulmasıyla sonuçlandı. Bu konuda epey kararlı görünen Lemoine insanları uyarmaya çalışırken, Google bu iddiaların aslı astarı olmadığını söyleyerek konunun üzerini kapatmayı tercih etti.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu kez OpenAI'da benzer bir drama yaşandı. Şirketin yapay zekayı geliştirme konusunda oldukça dikkatsiz davrandığını savunan yönetim kurulu üyeleri Sam Altman'ı şirketin başından indirmek için hamle yaptı. İlk aşamada Altman şirketten uzaklaştırılmış olsa da kısa süre sonra geri döndü ve kendisine karşı hamle yapan ortaklarından bir bir kurtuldu.

Neticede şu anlaşılmış oldu ki olur da bir gün yapay zeka bilinç kazanırsa (tabii hâlâ kazanmadıysa), bu konuda insanları uyarmaya çalışanları pek de iyi sonuçlar beklemiyor. Bu acı gerçek, şimdi yeni bir filme konu olıyor.

Sinemada bu hafta: 7 Şubat 2025 23 sa. önce eklendi

Alignment, Yapay Zekanın Sebep Olduğu Bir Krizi Konu Alacak

Alignment adını taşıyan bu yeni filmi Joe Wright (Atonement, Pride & Prejudice) yönetecek. Natan Dotan'ın Alignment için yazdığı senaryonun Hollywood'da epey ses getirdiği ve birden fazla yönetmenin bu projenin peşine düştüğü söyleniyor. Sonunda bu projeyi kapan Joe Wright ve yapım şirketi Fifth Season oldu.

Alignment, OpenAI benzeri bir yapay zeka şirketinde geçiyor. Bu şirket tarafından geliştirilen yapay zeka modeli borsayı manipüle edip global bir krize sebebiyet verince, prensip sahibi bir yönetim kurulu üyesi ile genç bir yazılımcı yapay zekayı kapatmak için harekete geçiyor. Ancak bunu yapabilmek için kârdan başka bir şey düşünmeyen çalışma arkadaşlarını ikna etmeleri gerekiyor. Dünya felakete sürüklenirken, şirket bu olayı nasıl ele alacağını çözmeye çalışıyor.

Konusuyla epey merak uyandıran Alignment henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında. Ancak projenin önümüzdeki aylarda hızlıca şekillenmesi bekleniyor. Zira şu anda bu konu ilgi oldukça yüksek ve Alignment da Hollywood'u heyecanlandırmış gibi görünüyor.

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OpenAI'da yaşananları akıllara getiren yeni bir film hazırlanıyor