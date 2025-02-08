OpenAI'da yaşananları akıllara getiren yeni bir yapay zeka filmi hazırlanıyor

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu kez OpenAI'da benzer bir drama yaşandı. Şirketin yapay zekayı geliştirme konusunda oldukça dikkatsiz davrandığını savunan yönetim kurulu üyeleri Sam Altman'ı şirketin başından indirmek için hamle yaptı. İlk aşamada Altman şirketten uzaklaştırılmış olsa da kısa süre sonra geri döndü ve kendisine karşı hamle yapan ortaklarından bir bir kurtuldu.
Neticede şu anlaşılmış oldu ki olur da bir gün yapay zeka bilinç kazanırsa (tabii hâlâ kazanmadıysa), bu konuda insanları uyarmaya çalışanları pek de iyi sonuçlar beklemiyor. Bu acı gerçek, şimdi yeni bir filme konu olıyor.
Alignment, Yapay Zekanın Sebep Olduğu Bir Krizi Konu Alacak
Alignment adını taşıyan bu yeni filmi Joe Wright (Atonement, Pride & Prejudice) yönetecek. Natan Dotan'ın Alignment için yazdığı senaryonun Hollywood'da epey ses getirdiği ve birden fazla yönetmenin bu projenin peşine düştüğü söyleniyor. Sonunda bu projeyi kapan Joe Wright ve yapım şirketi Fifth Season oldu.
Alignment, OpenAI benzeri bir yapay zeka şirketinde geçiyor. Bu şirket tarafından geliştirilen yapay zeka modeli borsayı manipüle edip global bir krize sebebiyet verince, prensip sahibi bir yönetim kurulu üyesi ile genç bir yazılımcı yapay zekayı kapatmak için harekete geçiyor. Ancak bunu yapabilmek için kârdan başka bir şey düşünmeyen çalışma arkadaşlarını ikna etmeleri gerekiyor. Dünya felakete sürüklenirken, şirket bu olayı nasıl ele alacağını çözmeye çalışıyor.
Konusuyla epey merak uyandıran Alignment henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında. Ancak projenin önümüzdeki aylarda hızlıca şekillenmesi bekleniyor. Zira şu anda bu konu ilgi oldukça yüksek ve Alignment da Hollywood'u heyecanlandırmış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.