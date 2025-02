Sinemada bu hafta: Konsey, A Complete Unknown, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 (7 Şubat 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime giriyor. Vizyon takviminde bu haftanın öne çıkan yapımı En İyi Film dâhil 8 dalda Oscar adaylığı kazanan Konsey (Conclave) oluyor. Bir Papa seçimi sırasında Vatikan'da yaşananları anlatan film, Oscar yarışında En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında yer alıyor. Bu hafta vizyona giren bir diğer Oscar adayı film de ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatını anlatan Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez. Yerli film tarafında ise Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 ve Bir Ömrün Sonbaharı ön plana çıkıyor. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Konsey (Conclave)

Tam Boyutta Gör Sekiz dalda Oscar adaylığı alan, aynı zamanda En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında gösterilen Konsey, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Yönetmen : Edward Berger

: Edward Berger Tür : Drama

: Drama Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek; yeni Papa’nın seçileceği konsey sürecini yönetmekle görevlendirilir ve burada kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur. Bölünmeler, skandallar, Vatikan içindeki siyasi rekabet ve entrikalar yoğunlaşırken Lawrence, ölen Papa’nın yeni Papa seçilmeden önce mutlaka ortaya çıkarılması gereken kritik bir sırla hayata gözlerini yumduğunu fark eder.

2️⃣ Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Tam Boyutta Gör Logan, Ford v. Ferrari, 3:10 to Yuma gibi filmlerle tanınan James Mangold'un yönettiği A Complete Unknown, efsanevi şarkıcı Bob Dylan'ın gençlik yıllarına odaklanıyor.

Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Oyuncular: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Boyd Holbrook

Kariyerinin ilk yıllarında Amerikan folk müziğinin yeni yüzü olarak görülen Bob Dylan, o dönem epey ses getiren bir karara imza atarak eline elektronik gitarı alıyor ve folk dünyasından uzaklaşıp rock müziğe geçiş yapıyor. A Complete Unknown, Dylan'ın kariyerinde kırılması noktası olarak görülen bu dönemde geçiyor ve efsanevi müzisyenin hem kariyerini hem de kişisel ilişkilerini mercek altına alıyor.

3️⃣ Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi'nin devam filmi bu hafta gösterime giriyor. Devam filmi de aynı ekibin imzasını taşıyor.

Yönetmen : Uğur Bayraktar

: Uğur Bayraktar Tür : Macera, Drama

: Macera, Drama Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Kadir Toprak

İlk film gibi Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 de adil ve sevilen bir kabadayı olan Cevahir'in hikâyesini anlatıyor.

4️⃣ Bir Ömrün Sonbaharı

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de buruk bir aşk hikâyesi anlatan Bir Ömrün Sonbaharı olacak.

Yönetmen : Gizem Kızıl

: Gizem Kızıl Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Oyuncular: Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak, Lal Ensari, Taner Rumeli

Çocukluğunda yaşadığı trajik bir olay yüzünden babasının ölümüne tanıklık eden Zeynep, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca psikolojik destek almak zorunda kalan, insanlardan uzak durmayı ve sevmekten korkmayı öğrenen Zeynep’in dünyasında sadece annesi, kardeşi ve en yakın arkadaşı yer alır. Ancak üniversitenin üçüncü yılında tanıştığı Can, onun hayatını tamamen değiştirir. Can sayesinde sevmenin ve sevilmenin mutluluğunu yaşayan ve renklerini geri kazanan Zeynep hayatının en güzel günlerini yaşarken bir zaman sonra kaderin onlar için sakladığı talihsiz son ile karşı karşıya kalır.

5️⃣ Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Three Kilometres to the End of the World)

Tam Boyutta Gör Ödüllü oyuncu ve yönetmen Emanuel Pârvu, üçüncü uzun metrajlı filmini homofobik bir saldırının genç kurbanı üzerine kuruyor ve ailesiyle köy halkının buz gibi gerçekliği, önyargıları ve yolsuzluk karşısında genç Adi’nin gitgide derinleşen hayal kırıklığını ve sessiz çığlıklarını perdeye yansıtıyor.

Yönetmen : Emanuel Parvu

: Emanuel Parvu Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Oyuncular: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache, Laura Vasiliu

Yaz tatilini Romanya’da Tuna kıyısındaki sakin köyünde, ailesinin yanında geçiren on yedi yaşındaki Adi, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğrar; daha gün doğmadan, dünyası alt üst olmuştur bile. Ailesinin ona bakışı değiştiği gibi köyün sözde huzuru da çatırdamaya başlar.

6️⃣ Karabasan (Bagman)

Tam Boyutta Gör Korku türünü sevenler için bu haftanın öne çıkan filmi, Birleşik Krallık yapmı Bagman olacak.

Yönetmen : Colm McCarthy

: Colm McCarthy Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Sam Claflin, Antonia Thomas, Steven Cree

Bir baba, çocukluğunun peşini bırakmayan canavarı musallat olmak içi geri göndüğünde en derin içsel korkularıyla mücadele etmek zorunda kalır. Ancak bu sefer verdiği savaş kendisi için değil, ailesi içindir.

7️⃣ Kırarım Kalbini (Love Hurts)

Tam Boyutta Gör Everything Everywhere All at Once filmiyle Oscar kazanan Ke Huy Quan'ın başrolünü üstlendiği Love Hurts, komedi türünden de beslenen eğlenceli bir aksiyon filmi.

Yönetmen : Jonathan Eusebio

: Jonathan Eusebio Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Oyuncular: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Sean Astin, Mustafa Shakir, Lio Tipton

"Geçmişin izleri, ölümcül bir oyun! Marvin, ihanetlerle dolu tehlikeli bir dünyaya geri dönüyor!"

Love Hurts, geride bırakmak istediği karanlık bir sırrı olan görünüşte yumuşak huylu bir emlakçının, geçmişindeki sırrın yeniden ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

8️⃣ Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (Inspector Sun and the Curse of the Black Widow)

Yönetmen : Julio Soto Gurpide

: Julio Soto Gurpide Tür : Animasyon

: Animasyon Oyuncular:

Müfettiş Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için San Francisco’ya giden bir deniz uçağına biner. Ancak, uçuşu sırasında gizemli bir milyonere yönelik bir tehdit almasıyla, Sun tekrar iş başına döner. Macera dolu olayların içinde kendini bulan Sun, suçluyu bulmak zorundadır yoksa her şey için çok geç olacak.

9️⃣ Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda (Hyperfocus: Tomorrow x Together VR Concert)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yapım da Güney Kore'nin en popüler boy band'lerinden Tomorrow X Together'ın performanslarını bir araya getiren konser filmi Hyperfocus: Tomorrow x Together VR Concert.

Tür: Konser Filmi

Hyperfocus: Tomorrow x Together VR Concert'in bir belgesel değil, bir konser filmi olduğunu not düşelim. İzleyicilere gidemedikleri konserleri beyaz perdede deneyimleme fırsatı sunan bu tarz konser filmleri son yıllarda popüler hâle gelmiş durumda. Daha önce Beyonce ve Taylor Swift gibi şarkıcılar da bu tarz konser filmleri çıkarmıştı.

Amazon'da izlenebilecek en iyi diziler 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından dört film ön plana çıkıyor. Bunların başında Netflix'te izleyici ile buluşacak olan The Witcher. Sirens of the Deep geliyor. Animasyon türündeki filmi, The Witcher dizisiyle aynı evrende geçiyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise Takeshi Kitano'nun yeni filmi Broken Rage izleyici ile buluşuyor.

1️⃣ The Witcher. Sirens of the Deep

Tam Boyutta Gör The Witcher evreninde geçen yapımlara bu hafta bir yenisi daha eklenecek. Söz konusu bu film, animasyon türündeki The Witcher: Sirens of the Deep olacak.

Yönetmen : Kang Hei Chul

: Kang Hei Chul Oyuncular : Doug Cockle, Anya Chalotra, Christina Wren, Joey Batey

: Doug Cockle, Anya Chalotra, Christina Wren, Joey Batey Tür : Animasyon, Fantastik

: Animasyon, Fantastik Yayın Tarihi : 11 Şubat

: 11 Şubat Platform: Netflix

Sirens of the Deep, The Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivialı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere işe alınmasıyla başlayan filmde Geralt kendisini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında buluyor. İki krallık arasındaki gerginliğin büyük bir savaşa dönüşmesini engellemek için Geralt'ın hem eski hem de yeni dostların yardımını alması gerekiyor. Rivialı Geralt'ı Witcher oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle seslendiriyor. Jaskier ve Yennefer karakterlerini ise dizide bu karaktere hayat veren Joey Batey ile Anya Chalotra seslendiriyor.

2️⃣ Broken Rage

Tam Boyutta Gör Japonya sinemasının öneml isimlerinden Takeshi Kitano'nun Amazon çatısı altında hayata geçirdiği yeni filmi Broken Rage, bu hafta Prime Video'da izleyici ile buluşuyor.

Yönetmen : Takeshi Kitano

: Takeshi Kitano Oyuncular : Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Nao Ômori

: Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Nao Ômori Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yayın Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: Amazon Prime Video

Komedi ve Aksiyon türlerini harmanlayan Broken Rage, Nezumi adında bir tetikçiye odaklanıyor. Polis ve yakuza arasında kalan Nezumi, hayatta kalmak için savaş veriyor.

3️⃣ La Dolce Villa

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de romantik komedi türündeki La Dolce Villa olacak.

Yönetmen : Mark Waters

: Mark Waters Oyuncular : Scott Foley, Violante Placido, Maia Reficco

: Scott Foley, Violante Placido, Maia Reficco Tür : Romantik, Komedi

: Romantik, Komedi Yayın Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: Netflix

Başarılı iş adamı olan Eric, hayalperest kızı Olivia'nın harap bir villayı restore etmesini engellemek için İtalya'ya gider. Ancak İtalya, efsanevi güzelliği, büyüsü ve romantizmiyle Eric için farklı planlara sahiptir.

4️⃣ My Fault: Londoon

Tam Boyutta Gör My Fault: London, 2023 yapımı Culpa mía'nın İngilizce bir yeniden çevrimi. Yine Amazon yapımı olan İspanya versiyonu, Prime Video'da başarı yakalamıştı.

Yönetmen : Charlotte Fassler, Dani Girdwood

: Charlotte Fassler, Dani Girdwood Oyuncular : Asha Banks, Matthew Broome, Ray Fearon, Jason Flemyng

: Asha Banks, Matthew Broome, Ray Fearon, Jason Flemyng Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yayın Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: Amazon Prime Video

18 yaşındaki bir kız, annesi ve zengin üvey babasıyla birlikte Amerika'dan Londra'ya taşınır. Orada üvey kardeşiyle tanışır ve tüm çabalarına rağmen aralarında bir çekim oluşur. Bu esnada, bu yaşananlardan habersiz olan gerçek babası hapisten çıkar ve onun izini sürer.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Acı Gerçekler (Hard Truths)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Mike Leigh (Naked, Secrets & Lies)'in yeni filmi Hard Truths, yönetmenin son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri oldu.

Yönetmen : Mike Leigh

: Mike Leigh Oyuncular : Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro

: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro Yayın Tarihi : 11 Şubat

: 11 Şubat Tür: Drama

Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.

2️⃣ Better Man

Tam Boyutta Gör Better Man, son yıllarda sayıları hızla artan müzik biyografilerine yeni bir soluk getiriyor.

Yönetmen : Michael Gracey

: Michael Gracey Oyuncular : Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton Tür : Biyografi

: Biyografi Yayın Tarihi: 11 Şubat

Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın hayatına odaklanan film, Williams'ın yerine CGI bir maymun koyarak ilginç bir tercihe imza atıyor. Film kurmaca türünde olsa da arşiv görüntülerinden de faydalanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.