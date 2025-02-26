OpenAI, Deep Research’ü tüm ücretli kullanıcılara açtı

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Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz ay duyurduğu Deep Research aracını artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuyor. Başlangıçta yalnızca aylık 200 dolarlık Pro aboneliğe sahip kullanıcılar tarafından erişilebilen bu gelişmiş araştırma aracı, bugünden itibaren Plus, Team, Edu ve Enterprise planlarına dahil ediliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Plus, Team, Edu ve Enterprise aboneleri aylık 10 Deep Research sorgusuna sahip olacak. Daha önce 100 sorgu hakkı olan Pro kullanıcıları için ise bu sınır 120'ye çıkarıldı.

Deep Research ne işe yarıyor?

Deep Research, internetteki geniş veri havuzlarını tarayıp analiz eden ve elde ettiği bilgileri sentezleyerek kapsamlı raporlar oluşturan gelişmiş bir yapay zeka aracı. OpenAI’ın o3 modeli ile desteklenen bu sistem, özellikle web tarama ve veri işleme süreçleri için optimize edilmiş durumda.

Deep Research, edindiği yeni bilgilere dayanarak araştırma sürecini dinamik bir şekilde şekillendirebilir, farklı kaynaklar arasında mantıklı bağlamlar kurarak derinlemesine analizler sunabilir. Deep Research, yalnızca belirli bir bilgiyi getirmekle kalmaz, çok aşamalı bir araştırma planı oluşturur ve gerektiğinde süreci yeniden gözden geçirerek en doğru verilere ulaşmaya çalışır. Kullanıcılar, metinler, görseller, PDF dosyaları ve tablolar gibi farklı veri türlerini sisteme yükleyerek daha kapsamlı ve bağlamsal araştırmalar yapmasını sağlayabilir. Firma, araçta yaptığı iyileştirmeler kapsamında farklı dosya türlerinin artık daha iyi analiz edileceğini söylüyor.

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OpenAI, araştırma sürecinin 5 ila 30 dakika sürebileceğini belirtirken artık raporların alıntılarla birlikte görselleri de içerdiğini, böylece analizlerin daha zengin hale geldiğini aktarıyor. Deep Research’ü kullanmak için ChatGPT’ye normal bir şekilde bir soru sorabilir ve ardından Deep Research simgesine tıklayarak bu özelliği devreye alabilirsiniz.

Şu an için Deep Research, yalnızca ödeme yapan kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz kullanıcıların bu özelliğe erişmesi için biraz daha beklemesi gerekecek. OpenAI, bunun sistem üzerindeki yükü nedeniyle zaman alacağını ifade ediyor. Zaten 30 dakikaya varan cevap süresi buna işaret ediyor.

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OpenAI, Deep Research’ü tüm ücretli kullanıcılara açtı