Google Gemini'nin kod yazma aracı ücretsiz kullanıcılara sunuldu

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Tam Boyutta Gör Google, kurumsal odaklı yapay zeka kodlama aracı olan Gemini Code Assist'in ücretsiz sürümünü dünya çapında bireysel geliştiriciler için kullanıma sundu.

Gemini Code Assist neler sunuyor?

Genel önizleme sürümü olarak kullanıma sunulan Gemini Code Assist ile kullanıcılar, kod parçaları oluşturabiliyor, hata ayıklayabiliyor ve mevcut uygulamaları üzerinde değişiklik yapabiliyor. Tüm bunlar, farklı pencereler arasında geçiş yapmak veya birbirinden kopuk kaynaklardan bilgi kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalmadan yapılabiliyor.

Gemini Code Assist’in en doğrudan rakibi olan GitHub Copilot, ücretsiz sürümünde ayda 2.000 kod tamamlama ve 50 Copilot Chat mesajı sunarken, Google buna karşılık olarak 180.000 kod tamamlamaya kadar kullanım sunuyor. Google, bu sınırın günümüzün en çalışkan profesyonel geliştiricilerinin bile aşmakta zorlanacağı kadar yüksek olduğunu söylüyor.

Kurumsal sürüm gibi, bireysel sürüm Gemini Code Assist de Google'ın Gemini 2.0 yapay zeka modeli tarafından destekleniyor ve tüm kod bloklarını üretebiliyor, yazarken kodu tamamlayabiliyor ve bir chatbot arayüzü aracılığıyla genel kodlama yardımı sağlayabiliyor. Ücretsiz kodlama aracı Visual Studio Code, GitHub ve JetBrains geliştirici ortamlarına entegre edilebiliyor ve kamuya açık tüm programlama dillerini destekliyor.

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Geliştiriciler, Gemini Code Assist'e doğal dil kullanarak talimat verebiliyor. Örneğin, sohbet robotundan "bana ad, e-posta ve mesaj için alanlar içeren basit bir HTML formu oluştur ve ardından bir 'gönder' düğmesi ekle" gibi bir komut verebiliyor. Araç şu anda 38 programlama dilini destekliyor ve 128.000 tokenlık (jeton) sohbet girdisi bağlam penceresi kapasitesi sunuyor. Bu değer, bir yanıt oluştururken işlenebilen veya hatırlanabilen metin (token) miktarını ifade ediyor

Ücretsiz sürüm oldukça kapsamlı olsa da, Gemini Code Assist'in Standart ve Kurumsal sürümlerinde bulunan tüm gelişmiş iş odaklı özellikleri içermiyor. Üretkenlik ölçümleri, BigQuery gibi Google Cloud hizmetleriyle entegrasyon veya özel kod veri kaynaklarını kullanarak yanıtları özelleştirmek isteyenlerin ücretli sürümü kullanmaları gerekiyor.

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Google Gemini'nin kod yazma aracı ücretsiz kullanıcılara sunuldu