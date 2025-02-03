OpenAI’dan DeepSeek’e fark atan yeni yapay zeka aracı: Deep Research

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Tam Boyutta Gör OpenAI, karmaşık araştırma süreçlerini hızlandırmak ve bilgiye erişimi optimize etmek için geliştirdiği "Deep Research" (Derin Araştırma) adlı yeni aracını tanıttı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcılara çok adımlı internet araştırmalarını otomatikleştirme ve saatler sürecek analizleri dakikalar içinde tamamlama fırsatı sunuyor.

Deep Research, çok adımlı bir araştırma planı oluşturup uygulayarak en doğru veriye ulaşmayı hedefliyor. Gerekli durumlarda geriye dönerek süreci revize edebiliyor ve gerçek zamanlı bilgilere uyum sağlayabiliyor. Kullanıcılar, metin, görseller, PDF’ler ve tablolar gibi çeşitli veri türlerini sunarak daha kapsamlı ve bağlamsal araştırmalar talep edebiliyor. OpenAI, bu sürecin 5 ila 30 dakika sürebileceğini ve ilerleyen dönemlerde gömülü görseller ve grafikler de içerebileceğini belirtiyor.

Deep Research nedir?

Deep Research, internetteki büyük veri yığınlarını tarayarak, analiz ederek ve sentezleyerek kullanıcıya kapsamlı bir rapor sunan bir yapay zeka aracıdır (agent veya ajan). OpenAI’ın o3 modeli ile güçlendirilen bu sistem, özellikle web tarama ve veri analizi konusunda optimize edilmiş durumda. Yapay zeka, karşılaştığı yeni bilgilere göre araştırma sürecini şekillendirip, kaynaklar arasında mantıklı bağlamlar kurarak derinlemesine analizler gerçekleştirebiliyor.

Deep Research kimin için?

Firmaya göre Deep Research ve Derin Araştırma, özellikle finans, bilim, mühendislik ve politika gibi yoğun bilgi gerektiren alanlarda çalışan profesyoneller için tasarlandı. Aynı zamanda, detaylı ürün karşılaştırmaları yapmak isteyen kullanıcılar için de büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin, bir otomobil veya elektronik cihaz satın almadan önce en iyi seçenekleri belirlemek için saatlerce araştırma yapmanıza gerek kalmadan, Deep Research sizin için en kapsamlı analizleri sunabiliyor. Muhtemelen bu araç ile istediğiniz bilgisayarı toplamak mümkün olacak.

Deep Research nasıl çalışıyor?

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Deep Research özelliğini kullanmak oldukça basit:

ChatGPT’de "Deep Research" modunu seçin ve araştırma konunuzu girin. Ek dosya veya veri sağlayarak sistemin daha doğru analiz yapmasını sağlayabilirsiniz. Araştırma başladığında, yapay zekâ internette yüzlerce kaynağı tarar, analiz eder ve sentezler. 5 ila 30 dakika içinde kapsamlı bir rapor hazırlanır ve tüm kaynaklar şeffaf bir şekilde belirtilir. Yakında eklenecek güncellemelerle, görselleştirilmiş veriler, grafikler ve özetler de raporlara entegre edilecek.

AGI’ye bir adım daha

OpenAI, bu teknolojinin geliştirilme amacını yapay genel zeka (AGI) vizyonunun bir parçası olarak tanımlıyor. Bilginin sentezlenmesi, yeni bilgilerin üretilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor. Deep Research sayesinde, bilimsel araştırmalardan iş dünyasındaki karar alma süreçlerine kadar pek çok alanda hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmak firmaya göre daha kolay olacak.

Deep Research nasıl kullanılır?





Deep Research ve Derin Araştırma, çıkarım zamanında sürekli olarak çalıştığı için geleneksel soru-cevap şeklindeki modellere kıyasla çok daha fazla hesaplama gücü gerektiriyor. Bir sorguyu araştırmak ne kadar uzun sürerse, o kadar fazla çıkarım hesaplaması gerekiyor.

OpenAI, o3-mini modelini ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına sundu 1 gün önce eklendi

Bu yüzden OpenAI, yeni aracını şimdilik sadece Pro aboneleri için ayda 100 sorgu hakkıyla kullanıma açıyor. Daha sonra Plus ve Team kullanıcıları, ardından da Enterprise kullanıcıları erişebilecek. Bunların ardından ücretsiz kullanıcılara da gelecek.

Sınırlamalar var mı?

Tam Boyutta Gör En nihayetinde Deep Research, “muhakeme” yetenekli o3 modeline dayanıyor. Günümüz yapay zeka modellerinin alameti farikası olan “hayal görme” problemi de yeni araçta bir risk faktörü olarak bulunuyor.

Deep Research, OpenAI’a göre profesyonel bir araştırma analisti seviyesinde bilgi toplama ve işleme kapasitesine sahip. Ancak şirket, bu özelliğin bazen hatalı bilgiler üretebileceği, güvenilir kaynaklarla söylentileri ayırt etmekte zorlanabileceği ve yanıtlarının kesinliğini doğru değerlendiremeyebileceği konusunda da uyarıyor.

DeepSeek R1’e fark attı

OpenAI, Deep Research’ün doğruluk oranını test etmek amacıyla “Humanity’s Last Exam” adlı uzman seviyesindeki bir yapay zeka benchmark testini uyguladı. Sonuçlara göre, Deep Research modeli, web tarama ve Python araçları açıkken yüzde 26,6 doğruluk oranına ulaşarak GPT-4o’nun %3,3’lük başarısını katladı. Son dönemin en popüler yapay zekası DeepSeek-R1 ise yüzde 9,4 doğruluk oranı sunabildi. Bunlara karşın o3-mini yüzde 13 doğruluk oranı sundu.

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