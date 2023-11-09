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    OpenAI doğruladı: ChatGPT, DDoS saldırısına uğradı

    Popüler yapay zeka ChatGPT'de yaşanan kesintilere ilişkin OpenAI'dan açıklama geldi. Şirket, ChatGPT hizmetlerini hedef alan DDoS saldırısından kaynaklı periyodik kesintilerin yaşandığını söyledi.
    openai chatgpt kesinti açıklama ddos saldırı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, 8 Kasım’da ChatGPT hizmetinde yaşanan kesintinin DDoS saldırılarıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Şirket, yayınladığı raporda DDoS saldırısından kaynaklı anormal trafik nedeniyle periyodik kesintilerin yaşandığı, yavaşlatmak için çalışmaların sürüldüğü yönünde açıklama yaptı.

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    Saldırının arkasındaki isimden açıklama

    OpenAI, Çarşamba günü gerçekleştirilen DDoS saldırılarının arkasındaki ismi açıklamazken, Anonymous Sudan olarak bilinen bir grup saldırıları üstlendi.

    Grup, bu saldırıların arkasındaki nedenin şirketin İsrail ve Filistin’e karşı genel yanlılığı olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenler, Telegram üzerinden “ChatGPT bağlantısı dünya genelinde tamamen çalışmamaktadır, Twitter ve sosyal medyada binlerce bildirim var, bakalım bunun DDoS saldırısı olduğunu kabul edecekler mi?” paylaşımında bulundu. Grup ayrıca bu saldırılarda SkyNet botnetinin kullanıldığını doğruladı.

    Anonymous Sudan, Ocak 2023'te Sudan'a karşı çıkan herkesi hedef alacaklarını duyurmuştu. Gru, sonrasında saldırılarını küresel kuruluşlara ve devlet kurumlarına yönelterek webe yönelik altyapıyı bozdular. Ancak bazı siber güvenlik araştırmacılarına göre bu, yanıltıcı bir açıklama; grup Rusya ile bağlantılı.

    Kaynakça https://status.openai.com/incidents/21vl32gvx3hb https://www.bleepingcomputer.com/news/security/openai-confirms-ddos-attacks-behind-ongoing-chatgpt-outages/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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