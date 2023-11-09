OpenAI doğruladı: ChatGPT, DDoS saldırısına uğradı

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Saldırının arkasındaki isimden açıklama
OpenAI, Çarşamba günü gerçekleştirilen DDoS saldırılarının arkasındaki ismi açıklamazken, Anonymous Sudan olarak bilinen bir grup saldırıları üstlendi.
Grup, bu saldırıların arkasındaki nedenin şirketin İsrail ve Filistin’e karşı genel yanlılığı olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenler, Telegram üzerinden “ChatGPT bağlantısı dünya genelinde tamamen çalışmamaktadır, Twitter ve sosyal medyada binlerce bildirim var, bakalım bunun DDoS saldırısı olduğunu kabul edecekler mi?” paylaşımında bulundu. Grup ayrıca bu saldırılarda SkyNet botnetinin kullanıldığını doğruladı.
Anonymous Sudan, Ocak 2023'te Sudan'a karşı çıkan herkesi hedef alacaklarını duyurmuştu. Gru, sonrasında saldırılarını küresel kuruluşlara ve devlet kurumlarına yönelterek webe yönelik altyapıyı bozdular. Ancak bazı siber güvenlik araştırmacılarına göre bu, yanıltıcı bir açıklama; grup Rusya ile bağlantılı.Kaynakça https://status.openai.com/incidents/21vl32gvx3hb https://www.bleepingcomputer.com/news/security/openai-confirms-ddos-attacks-behind-ongoing-chatgpt-outages/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.