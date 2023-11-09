OpenAI doğruladı: ChatGPT, DDoS saldırısına uğradı

Tam Boyutta Gör OpenAI, 8 Kasım’da ChatGPT hizmetinde yaşanan kesintinin DDoS saldırılarıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Şirket, yayınladığı raporda DDoS saldırısından kaynaklı anormal trafik nedeniyle periyodik kesintilerin yaşandığı, yavaşlatmak için çalışmaların sürüldüğü yönünde açıklama yaptı.

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Saldırının arkasındaki isimden açıklama

OpenAI, Çarşamba günü gerçekleştirilen DDoS saldırılarının arkasındaki ismi açıklamazken, Anonymous Sudan olarak bilinen bir grup saldırıları üstlendi.

Grup, bu saldırıların arkasındaki nedenin şirketin İsrail ve Filistin’e karşı genel yanlılığı olduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenler, Telegram üzerinden “ChatGPT bağlantısı dünya genelinde tamamen çalışmamaktadır, Twitter ve sosyal medyada binlerce bildirim var, bakalım bunun DDoS saldırısı olduğunu kabul edecekler mi?” paylaşımında bulundu. Grup ayrıca bu saldırılarda SkyNet botnetinin kullanıldığını doğruladı.

Anonymous Sudan, Ocak 2023'te Sudan'a karşı çıkan herkesi hedef alacaklarını duyurmuştu. Gru, sonrasında saldırılarını küresel kuruluşlara ve devlet kurumlarına yönelterek webe yönelik altyapıyı bozdular. Ancak bazı siber güvenlik araştırmacılarına göre bu, yanıltıcı bir açıklama; grup Rusya ile bağlantılı.

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