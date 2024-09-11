OpenAI GPT-4o'nun yeni rakibi Mistral Pixtral 12B yayınlandı

Pixtral 12B, OpenAI'nin GPT-4o'suna rakip olacak
Pixtral 12B, resim URL'leri veya base64 kullanılarak kodlanmış resimler aracılığıyla sağlanan herhangi bir boyuttaki sınırsız sayıda resimle ilgili sorgulara yanıt verebiliyor. Modelin, Anthropic'in Claude ailesi ve OpenAI'nin GPT-4o gibi diğer çok modlu modellere benzer şekilde fotoğraflara açıklama ekleme ve fotoğraftaki nesneleri sayma gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor.
Pixtral 12B'ye, yapay zeka ve makine öğrenimi geliştirmeye adanmış platformlar olan GitHub ve Hugging Face üzerinden torrent bağlantısıyla erişilebilir. Kullanıcılar, modeli Mistral'in standart lisansı altında indirebilir, ince ayar yapabilir ve kullanabilirler.
Mistral'in geliştirici ilişkileri başkanı Sophia Yang, Pixtral 12B'nin yakında Mistral'in chatbot ve API sunucu platformları Le Chat ve Le Platforme'de test edilmek üzere sunulacağını duyurdu. Ancak yayınlandığı tarihte Pixtral 12B için çalışan web demoları mevcut değildi. Mistral'in bu modeli geliştirmek için kullandığı özel görüntü verileri ise henüz açıklanmadı.
Pixtral 12B'nin lansmanı, Mistral'in General Catalyst liderliğindeki 645 milyon dolarlık başarılı finansman turunun ardından gerçekleşti ve bu turda firmanın değeri 6 milyar dolara ulaştı. Henüz bir yaşını doldurmasına rağmen Mistral, Avrupa'nın OpenAI'ya cevabı olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.