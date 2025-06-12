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    Mistral, Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen yapay zeka modelini tanıttı

    Fransız yapay zeka girişimi Mistral, Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen yapay zeka modeli Magistral'i tanıttı.                                                     

    Mistral, Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen AI modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Fransız yapay zeka girişimi Mistral, önde gelen ABD'li ve Çinli yapay zeka geliştiricileriyle rekabet edebilmek amacıyla yapay zeka akıl yürütme modeli tanıttı. Magistral isimli model, Avrupa'nın ilk akıl yürütebilen yapay zeka modeli olma özelliği taşıyor.

    Mistral, Avrupa’nın kendi yerli yapay zeka devini yaratma konusundaki en büyük umudu olarak görülüyor. Ancak şu ana kadar pazar payı ve gelir anlamında rakiplerinin gerisinde kaldı. Şirket, OpenAI ve Google gibi devlerin aksine bazı modellerini açık kaynaklı olarak kullanıma sunarak farklı bir yaklaşım sergiliyor.

    Akıl yürütme modelleri, yanıtlar üretirken zincirleme düşünce (chain-of-thought) yöntemini kullanıyor. Bu teknik, karmaşık sorunları çözerken adım adım mantık yürüterek yanıt üretmeyi sağlıyor. Büyük veri ve yüksek işlem gücüyle modelleri büyütmeye dayalı geleneksel yöntem artık sınırlarına ulaştığı için, bu yeni yaklaşımın yapay zekanın gelişimi için umut verici olduğu ifade ediliyor. 

    Şrket için, rakiplerini yakalamada önemli bir fırsat olabilir

    6,2 milyar dolarlık bir değere ulaşan Mistral için, yapay zekada ölçek büyütmek yerine "derin düşünmeye" yönelme, şirketin daha fazla kaynağa sahip rakiplerini yakalaması yolunda önemli bir fırsat sunabilir.

    Çinli şirket DeepSeek, ocak ayında düşük maliyetli ve açık kaynaklı muhakeme modelleriyle önemli bir rakip olarak öne çıktı. OpenAI, geçen yıl ilk muhakeme modellerini piyasaya sürmüştü, ardından birkaç ay sonra Google da bu alanda model tanıttı. Modellerini açık kaynaklı olarak sunan Meta ise henüz bağımsız bir akıl yürütme modeli yayınlamadı, ancak en son üst düzey modelinin akıl yürütme yeteneklerine sahip olduğunu söyledi.

    Mistral'in yeni modeli iki adet versiyona sahip: açık kaynaklı Magistral Small ve iş müşterileri için tasarlanmış daha güçlü Magistral Medium. Mistral Small modeli Hugging Face platformunda indirilebilir durumda ve İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde muhakeme yapabildiği belirtiliyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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