ChatGPT'nin Mac uygulaması kullanıma sunuldu: Neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

OpenAI, bugün yaptığı duyuruyla GPT-4'ü güncelleyerek yeni büyük dil modeli GPT-4o'yu tanıttı. Şirket bununla beraber Mac için ChatGPT uygulamasını da kullanıma sundu ve ChatGPT'nin yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne kavuşacağını söyledi.

ChatGPT Mac uygulaması kullanıma sunuldu

Yeni uygulamayla ChatGPT'ye ekranda ne olduğu sorularak cevaplar alınabiliyor. Bu sorgular yazılı veya sesli olarak yapılabiliyor. Kullanıcılar Option + Space klavye kısayolunu kullanarak ChatGPT'ye soru sorabiliyor. Ayrıca uygulama içinde ekran görüntüleri alıp konuşma başlatılabiliyor. Bugünden itibaren öncelikli olarak ChatGPT Plus kullanıcıları uygulamaya erişebilecek. Önümüzdeki haftalarda ise uygulama bütün kullanıcılara açılacak.

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OpenAI, uygulamanın Windows sürümünü bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. iOS ve Android'de ise halihazırda ChatGPT uygulaması bulunuyor. OpenAI ayrıca ChatGPT'nin yeni web arayüzünün bir görüntüsünü de paylaştı. Resme göre ana ekran ve mesaj düzeninde küçük değişiklikler yapıldığı görülüyor.

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