OpenAI: Hayır, ChatGPT aptallaşmıyor

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin kendi forumları da dahil olmak üzere, ChatGPT'nin performansının düşüp düşmediği konusunda giderek artan bir tartışma dönüyor. Kullanıcılar dünyanın en güçlü yapay zeka modelinin aniden 'daha tembel' ve 'daha aptal' olduğunu belirtmeye başlamış durumda. Öte yandan OpenAI ise bu görüşe katılmıyor ve durum tam tersi olduğunu ifade ediyor.

ChatGPT'nin IQ'su düşmedi

OpenAI’ın ürünlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Welinder, kısa süre önce yaptığı açıklamada ChatGPT'nin IQ'sunun düştüğüne dair kullanıcı şikayetlerini redderek: "Hayır, GPT-4'ü daha aptal yapmadık. Tam tersine, her yeni sürümü bir öncekinden daha akıllı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Süregelen bu tartışmaların arkasında ise OpenAI’ın halihazırda sohbet robotunda GPT-4'ün daha hızlı ve daha ucuz olan ancak kalite açısından geride kalan yeni bir versiyonunu çalıştırdığı iddiası bulunuyor. Welinder bu teori hakkında özel bir yorum yapmadı ancak ayrı bir tweetinde OpenAI'nin GPT-4 ve GPT 3.5 için yeni modeller yayınladığını belirtti. Welinder’a göre ChatGPT aptallaşmadı, onu sıklıkla kullanan kullanıcılar aracın sorunlarını daha net şekilde görmeye başladı.

Öte yandan Welinder kullanıcı şikayetlerini tamamen göz ardı etmiyor. Bir başka tweetinde insanlardan ChatGPT'nin gerilediğini gösteren somut örnekler göndermelerini istedi. Bu arada, bazı kullanıcılar daha önceki GPT modellerinin en son modele göre daha iyi çalıştığını, ancak bunun belirli istemler veya kullanım durumları için olduğunu belirtti.

Bu iddiaların doğruluğu kanıtlamamız mümkün değil ancak ChatGPT ve bu tip araçlarda kullanılan GPT-4, GPT-3,5 Turbo vb. modeller üzerinde genel bir yanlış anlaşılma bulunuyor. Bu modelleri üstel olarak büyüyen ve gelişen bir şeymiş gibi görmemek gerek. Evet, GPT-4, çoğu konuda önceki modelden iyi ancak eski modelin daha iyi olduğu alanlar olabilir. Ayrıca bu modeller sürekli olarak güncelleniyor ancak isimlerinde değişiklik yapılmıyor. Bu nedenle bir ay önce GPT-4 ile şimdiki GPT-4 aslında aynı değil.

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