OpenAI’ın düşünen yapay zekası o1’i kullanmak Copilot sayesinde artık ücretsiz

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Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz eylül ayında yanıt vermeden önce düşünmek için daha fazla zaman harcamak üzere tasarlanmış o1 serisi AI modellerini piyasaya sürmüştü. Bu modeller karmaşık görevlerde (matematik, bilim, kodlama vb.) daha zorlu sorulara yanıtlar verebiliyordu. Ancak o1 modelleri yalnızca ücretli ChatGPT Plus, Pro ve ChatGPT Team hesaplarına sahip ChatGPT kullanıcılarına sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, OpenAI’ın düşünen yapay zekası o1’i Copilot kullanıcıları için ücretsiz hale getirdi.

Copilot ile o1 ücretsiz oldu

Microsoft'un o1 entegrasyonu olarak adlandırdığı Think Deeper (Derin Düşün), Copilot'un daha karmaşık soruları ele alabilmesini sağlayacak. Kullanıcılar, Copilot arayüzündeki Think Deeper düğmesine tıklayarak yapay zekanın bir soruyu tüm açılardan değerlendirmesini sağlayabiliyor. Bu işlem yaklaşık 30 saniye sürüyor ve detaylı analizler sunuyor.

İlk olarak Ekim ayında Copilot Labs kapsamında duyurulan özellik, karmaşık kararları analiz etmek, iki seçenek arasında karşılaştırma yapmak, kod yazmak veya uzun soluklu bir yolculuk planlamak gibi konularda adım adım rehberlik sağlıyor.

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Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman, Think Deeper özelliğinin artık tüm Copilot kullanıcılarına ücretsiz sunulduğunu LinkedIn üzerinden duyurdu. Suleyman, açıklamasında şunları söyledi: “On milyonlarca kullanıcımızın bu fırsattan yararlanacak olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Şu anda geliştirme aşamasında olan ve size anlatmak için sabırsızlandığım çok daha fazla şey var.”

Tam Boyutta Gör Halihazırda Copilot'taki Think Deeper özelliğini yerleşik Windows uygulamasından, web arayüzünden veya mobil uygulamasından kullanabilirsiniz. Yaptığım denemelerde "Bir haritayı birbirine komşu bölgeler aynı renk olmayacak şekilde sadece dört renk ile renklendirmek mümkün mü? Mümkünse nasıl?" sorusunu sordum. Ve doğru bir şekilde "Dört renk teoremini" temel alan yanıtlar verdi. Ancak masaüstü uygulamasından yanıt alamadım. Masaüstü uygulama donmuş gibi görünürken mobil uygulama 30 saniyede yanıt üretebildi.

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OpenAI’ın düşünen yapay zekası o1’i kullanmak artık ücretsiz