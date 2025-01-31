OpenAI’ın düşünen yapay zekası o1’i kullanmak Copilot sayesinde artık ücretsiz

Copilot ile o1 ücretsiz oldu
Microsoft'un o1 entegrasyonu olarak adlandırdığı Think Deeper (Derin Düşün), Copilot'un daha karmaşık soruları ele alabilmesini sağlayacak. Kullanıcılar, Copilot arayüzündeki Think Deeper düğmesine tıklayarak yapay zekanın bir soruyu tüm açılardan değerlendirmesini sağlayabiliyor. Bu işlem yaklaşık 30 saniye sürüyor ve detaylı analizler sunuyor.
İlk olarak Ekim ayında Copilot Labs kapsamında duyurulan özellik, karmaşık kararları analiz etmek, iki seçenek arasında karşılaştırma yapmak, kod yazmak veya uzun soluklu bir yolculuk planlamak gibi konularda adım adım rehberlik sağlıyor.
Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman, Think Deeper özelliğinin artık tüm Copilot kullanıcılarına ücretsiz sunulduğunu LinkedIn üzerinden duyurdu. Suleyman, açıklamasında şunları söyledi: “On milyonlarca kullanıcımızın bu fırsattan yararlanacak olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Şu anda geliştirme aşamasında olan ve size anlatmak için sabırsızlandığım çok daha fazla şey var.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P