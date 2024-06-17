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Tam Boyutta Gör Sam Altman, OpenAI'ı kurucu diğer ortaklarıyla beraber kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurmuştu. Ancak görünüşe göre Altman vizyonunu değiştirerek şirketi kâr amacı güden bir işletmeye dönüştürmeyi planlıyor. The Information'ın haberine göre Altman, hissedarlarını bu potansiyel hamle konusunda bilgilendimiş durumda.

Kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu kontrolü kaybedecek

Eğer bu hamle gerçekleşirse, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen yönetim kurulu, milyar dolarlık yapay zeka firmasının kontrolünü kaybedecek. The Information, yeniden yapılanma tartışmalarının sürdüğünü ve Altman ile yönetici arkadaşlarının sonuçta farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verebileceklerini ekledi.

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OpenAI'nin kar amacı gütmeyen vizyonunu sürdürmek için gereken fonların yetersiz olduğu, bu nedenle Altman'ın sağlıklı bir gelir akışı oluşturmak için yeni seçenekler araştırdığı söyleniyor. Şirketin iş modelini değiştirme girişimi, Sam Altman'ın kendisini ve üç yeni üyeyi ekleyerek yönetim kurulunu yeniden yapılandırmasının ardından geliyor.

Altman, OpenAI'nin B-Corp (kâr amacı güden sosyal şirket) olarak adlandırılacağı ve yalnızca kâr elde etmeye odaklanacağı bir seçeneği de değerlendiriyor. Şirketin bu kısmı, kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu tarafından kontrol edilmeyecek, ancak bir B-Corp olarak OpenAI, yalnızca kârı değil, varlığının ve gelecekteki kararlarının toplum üzerindeki etkilerini de dikkate almak zorunda kalacak.

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Sam Altman, OpenAI'ı kâr amaçlı şirkete dönüştürmeyi planlıyor