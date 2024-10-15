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    OpenAI “Swarm” çerçevesini tanıttı, otomasyon tartışmaları alevlendi

    OpenAI, birden fazla yapay zeka ajanının birbirleriyle etkileşim ve koordinasyonunu iyileştirmek için tasarlanan yeni bir çerçeve olan Swarm'ı tanıttı. Tartışmalar da beraberinde geldi.
    OpenAI “Swarm” çerçevesini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    OpenAI, çoklu yapay zeka (AI) ajanlarının etkileşimini ve koordinasyonunu geliştirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir çerçeve olan Swarm’ı tanıttı. Swarm, resmi bir ürün olmaktan ziyade, geliştiricilerin AI ajan ağlarını yapılandırmalarına yardımcı olacak bir kılavuz niteliği taşıyor. Bu çerçeve, karmaşık görevleri bağımsız bir şekilde yönetebilen sistemler inşa etmek için bir yol haritası olarak düşünülebilir.

    Tam yapay zeka otomasyonu

    OpenAI her ne kadar Swarm’ın resmi bir ürün olmadığını vurgulasa da sektörde kurumsal otomasyonun geleceği hakkında yoğun tartışmalara yol açtı. Swarm, geliştiricilere, birbirleriyle iletişim kurabilen, iş birliği yapabilen ve karmaşık görevleri otonom bir şekilde üstlenebilen AI ağları oluşturma konusunda bir yapı sunuyor. Çoklu ajan sistemleri fikri yeni olmasa da, Swarm bu sistemlerin geniş kitlelere yayılması için önemli.

    OpenAI “Swarm” çerçevesini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için yapay zeka ajanları, insan müdahalesi olmadan belirli görevleri yerine getiren otonom akıllı sistemler olarak tanımlanabilir.

    Swarm teknolojisinden esinlenen bir şirket, farklı departmanlar için uzmanlaşmış AI ajanları ağı oluşturabilir. Bu ajanlar, piyasa trendlerini analiz etmek, pazarlama stratejilerini ayarlamak, satış fırsatlarını belirlemek ve müşteri destek hizmetleri sunmak gibi görevleri minimum insan müdahalesiyle gerçekleştirebilir. Bu çerçevede bir şirketi insan vücuduna benzetirsek AI ajanlar, sinir sistemi rolüne konulabilir. Bu seviyedeki otomasyon, iş operasyonlarını temelden değiştirebilir.

    Güvenlik, taraflılık ve iş kaybı

    OpenAI “Swarm” çerçevesini tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ancak bu değişim, iş gücünün evrimi ve giderek otomatikleşen ortamlarda insan kararının rolü hakkında önemli soruları da beraberinde getiriyor. Güvenlik uzmanları, otonom ajan ağlarının kötüye kullanımı veya arızalanmalarını önlemek için sağlam koruma önlemlerinin gerekliliğini vurguluyor. Ayrıca, bu AI ağlarının verdiği kararların bireyler ve toplum üzerindeki önemli etkileri nedeniyle tarafsızlık ve adalet konuları da gündemde.

    İş kaybı korkusu, bu karmaşık yapıların bir diğer boyutunu oluşturuyor. Elbette Swarm gibi teknolojilerin yeni iş kategorileri yaratma potansiyeli bulunuyor ancak beyaz yakalı otomasyonunun hızlandırılması bununla birlikte geliyor. Ek olarak OpenAI, Swarm’ın sınırlamaları konusunda net bir duruş sergiliyor. Şirketin araştırmacılarından Shyamal Anadkat, Twitter’da “Swarm, resmi bir OpenAI ürünü değil. Bunu daha çok bir yemek kitabı gibi düşünün. Basit ajanlar oluşturmak için deneysel bir kod. Üretim için tasarlanmadı ve biz tarafından desteklenmeyecek” ifadelerini kullandı. Bu uyarı, beklentileri yönetmek ve AI ajan ağları konusunda erken dönemde olduğumuza işaret ediyor. Ancak yine de bu, çoklu ajan sistemlerinin nasıl yapılandırılabileceğine dair somut bir örnek sunarak geleceğe de göz kırpıyor.

    Kaynakça https://venturebeat.com/ai/openai-unveils-experimental-swarm-framework-igniting-debate-on-ai-driven-automation/ https://github.com/openai/swarm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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