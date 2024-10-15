OpenAI “Swarm” çerçevesini tanıttı, otomasyon tartışmaları alevlendi

Tam yapay zeka otomasyonu
OpenAI her ne kadar Swarm’ın resmi bir ürün olmadığını vurgulasa da sektörde kurumsal otomasyonun geleceği hakkında yoğun tartışmalara yol açtı. Swarm, geliştiricilere, birbirleriyle iletişim kurabilen, iş birliği yapabilen ve karmaşık görevleri otonom bir şekilde üstlenebilen AI ağları oluşturma konusunda bir yapı sunuyor. Çoklu ajan sistemleri fikri yeni olmasa da, Swarm bu sistemlerin geniş kitlelere yayılması için önemli.
Swarm teknolojisinden esinlenen bir şirket, farklı departmanlar için uzmanlaşmış AI ajanları ağı oluşturabilir. Bu ajanlar, piyasa trendlerini analiz etmek, pazarlama stratejilerini ayarlamak, satış fırsatlarını belirlemek ve müşteri destek hizmetleri sunmak gibi görevleri minimum insan müdahalesiyle gerçekleştirebilir. Bu çerçevede bir şirketi insan vücuduna benzetirsek AI ajanlar, sinir sistemi rolüne konulabilir. Bu seviyedeki otomasyon, iş operasyonlarını temelden değiştirebilir.
Güvenlik, taraflılık ve iş kaybı
İş kaybı korkusu, bu karmaşık yapıların bir diğer boyutunu oluşturuyor. Elbette Swarm gibi teknolojilerin yeni iş kategorileri yaratma potansiyeli bulunuyor ancak beyaz yakalı otomasyonunun hızlandırılması bununla birlikte geliyor. Ek olarak OpenAI, Swarm’ın sınırlamaları konusunda net bir duruş sergiliyor. Şirketin araştırmacılarından Shyamal Anadkat, Twitter’da “Swarm, resmi bir OpenAI ürünü değil. Bunu daha çok bir yemek kitabı gibi düşünün. Basit ajanlar oluşturmak için deneysel bir kod. Üretim için tasarlanmadı ve biz tarafından desteklenmeyecek” ifadelerini kullandı. Bu uyarı, beklentileri yönetmek ve AI ajan ağları konusunda erken dönemde olduğumuza işaret ediyor. Ancak yine de bu, çoklu ajan sistemlerinin nasıl yapılandırılabileceğine dair somut bir örnek sunarak geleceğe de göz kırpıyor.Kaynakça https://venturebeat.com/ai/openai-unveils-experimental-swarm-framework-igniting-debate-on-ai-driven-automation/ https://github.com/openai/swarm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.