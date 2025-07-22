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    OpenAI ve SoftBank'in 500 milyar dolarlık Stargate projesi hayata geçmekte zorlanıyor

    Ocak ayında Trump tarafından duyurulan Stargate projesi, ABD’de yapay zeka altyapısı için 500 milyar dolarlık yatırım öngörüyordu. Ancak projenin beklenenden yavaş ilerlediği belirtiliyor.

    OpenAI ve SoftBank'in 500 milyar dolarlık Stargate'i zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında, ABD Başkanı Trump tarafından duyurulan Stargate projesi, önümüzdeki dört yıl boyunca ABD’de gerekli yapay zeka altyapısının inşası için en az 500 milyar dolarlık yatırım öngörüyordu. Bu büyük girişime OpenAI, SoftBank, Oracle ve MGX gibi teknoloji devlerinin dahil olması planlanmıştı. Ancak süreç içinde Stargate, esas olarak OpenAI ve SoftBank’in kontrolünde ilerleyen bir ikili yapıya dönüştü.

    Fakat Wall Street Journal’ın haberine göre, bu iki dev ortak arasındaki anlaşmazlıklar projenin önünde ciddi bir engel haline geldi. Ocak ayında OpenAI ve SoftBank, Stargate’e hemen 100 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu. Ancak bu açıklama, Elon Musk tarafından şüpheyle karşılanmış ve “ellerinde o kadar para yok” ifadeleriyle eleştirilmişti.

    Yatırım taahhütleri küçüldü

    Altı ay sonra gelinen noktada, SoftBank ve OpenAI bu yatırım taahhütlerini büyük oranda küçültmüş görünüyor. Bu yıl için planlanan yatırımın yerine, sadece Ohio’da küçük bir veri merkezi kurulması planlanıyor. Üstelik bugüne kadar Stargate kapsamında tek bir veri merkezi anlaşması bile imzalanmış değil. Ayrıca, OpenAI’nin, SoftBank destekli enerji firması SB Energy ile bağlantılı sahalarda Stargate altyapısı kurma konusunda isteksiz olduğu bildiriliyor.

    İşin ilginç tarafı, Stargate markası SoftBank’a ait olmasına rağmen, OpenAI bu ismi SoftBank’in yer almadığı projelerde dahi kullanmaktan çekinmiyor. Örneğin Teksas’taki Abilene ve Denton şehirlerinde yapılacak veri merkezleri buna örnek.

    OpenAI, SoftBank olmadan da büyük ölçekli anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Örneğin, yakın zamanda Oracle ile 4,5 GW kapasiteli veri merkezi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, üç yıl içinde başlayacak şekilde yıllık 30 milyar dolar ödeme yapılmasını öngörüyor. OpenAI ayrıca, CoreWeave'in devasa GPU stokunu kullanmak için halihazırda var olan 11,9 milyar dolarlık iş birliğine 4 milyar dolar daha ekleyen yeni bir anlaşma imzaladı.

    Sonuç olarak, OpenAI yıl içerisinde tek başına Stargate’in hedeflediği 100 milyar dolarlık yatırım miktarına ulaşmış durumda. Ancak bu yatırımların hiçbirinde SoftBank doğrudan yer almıyor.

    Yine de resmi açıklamalarda, OpenAI ve SoftBank Stargate’e olan bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtiyor. Hatta birlikte önümüzdeki yıllarda ABD’de 10 GW’lık veri merkezi kapasitesi inşa edeceklerini açıkladılar. Ancak bugüne kadar bu hedefler doğrultusunda somut adımlar atılmış değil.

    Kaynakça https://wccftech.com/the-half-a-trillion-dollar-stargate-ai-venture-is-now-falling-victim-to-the-disagreements-between-openai-and-softbank/ https://www.wsj.com/tech/ai/softbank-openai-a3dc57b4?mod=mhp
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