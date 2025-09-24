OpenAI, Stargate için beş yeni dev veri merkezi duyurdu

Stargate için yeni tesisler kuruluyor
Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle başlattığı Stargate girişimi, özel sektör eliyle 500 milyar dolara varan yapay zeka altyapısı yatırımını öngörüyordu.
Bu kapsamda şirketler, yeni veri merkezleri için kritik bölgeleri seçti. Teksas ve New Mexico’nun yanı sıra henüz açıklanmayan Orta Batı’daki bir bölgede 3 yeni tesis Oracle iş birliğiyle kurulacak. Ayrıca Teksas’taki Stargate kampüsü yakınında 600 megavatlık bir genişleme de gündemde. Ek olarak Ohio ve Teksas’ta SoftBank ortaklığıyla iki ek merkez daha faaliyete geçecek.
OpenAI, yeni tesislerle birlikte ve CoreWeave ile devam eden projelerle Stargate'in toplam veri merkezi kapasitesinin önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 7 gigawatt'a ve 400 milyar dolardan fazla yatırıma ulaşacağını açıkladı.
Açıklama, Nvidia'nın OpenAI'a yönelik 100 milyar dolarlık yatırım ve veri merkezi çipleri tedarik etme planını duyurmasından yalnızca bir gün sonra geldi. OpenAI ve ortaklarının Stargate için borçlanma yoluyla çip kiralama modeline yönelmeleri de gündemde. Microsoft'un da güçlü destek verdiği girişim, ChatGPT ve Copilot gibi üretken yapay zeka hizmetlerinin arkasındaki devasa altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. ABD yönetimi açısından ise yapay zekâ, savunma alanındaki önemi ve Çin'in bu alandaki hızlı atılımları nedeniyle ulusal bir öncelik haline gelmiş durumda.