Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılmaya başlayabilir

Copilot, otomatik olarak başlangıçta açılabilir
Her türlü durumda bu, Windows kullanıcılarının tepkisini çekecek bir başka yöntem ve özellik olacak diyebiliriz. Elbette şimdilik özellik test ediliyor ve son kullanıcılara bunun gelmeme ihtimali de bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Microsoft, klavyelere yeni Copilot tuşunu getirdiğini duyurmuştu. Bu tuş, doğrudan yapay zekaya erişim sağlıyor, Windows tuşu gibi düşünebilirsiniz. Dell ve Lenovo gibi dizüstü bilgisayar üreticileri yeni Copilot tuşuna sahip dizüstü bilgisayarlarını tanıttı ve önümüzdeki aylarda daha fazlasının da tanıtılması bekleniyor.
Microsoft ayrıca yakında Windows içindeki Copilot'a daha fazla özelleştirme seçeneği ekleyecek gibi görünüyor. Yakın tarihli bir X paylaşımına göre Microsoft, Copilot için bir “sohbet sağlayıcı” özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sayede firmanın Copilot'u Windows içindeki üçüncü taraf eklentilere veya sohbet robotlarına açabileceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.