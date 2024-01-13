Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılmaya başlayabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli Copilot özelliğinin geniş ekranlı cihazlarda Windows başlatıldığında otomatik olarak açılmasını sağlayacak bir değişikliği test etmeye başladı. Değişiklik, Microsoft'un Windows 11'in en son Dev Channel önizlemesinin bir parçası olarak test ediliyor.

Copilot, otomatik olarak başlangıçta açılabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft bir blog yazısında "Windows geniş ekran cihazlarda başladığında Copilot'un otomatik olarak açılmasını Dev Channel'daki bazı Windows Insider'larla deniyoruz" diyor. Şirket "geniş ekran" cihazın tam olarak ne olduğunu açıkça belirtmiyor, ancak Windows 11 ayarının kendisi Copilot'un "daha geniş bir ekran kullandığınızda" otomatik olarak açılacağını söylüyor. Yani buradaki kasıt ultra geniş monitörler olabilir.

Her türlü durumda bu, Windows kullanıcılarının tepkisini çekecek bir başka yöntem ve özellik olacak diyebiliriz. Elbette şimdilik özellik test ediliyor ve son kullanıcılara bunun gelmeme ihtimali de bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Microsoft, klavyelere yeni Copilot tuşunu getirdiğini duyurmuştu. Bu tuş, doğrudan yapay zekaya erişim sağlıyor, Windows tuşu gibi düşünebilirsiniz. Dell ve Lenovo gibi dizüstü bilgisayar üreticileri yeni Copilot tuşuna sahip dizüstü bilgisayarlarını tanıttı ve önümüzdeki aylarda daha fazlasının da tanıtılması bekleniyor.

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Microsoft ayrıca yakında Windows içindeki Copilot'a daha fazla özelleştirme seçeneği ekleyecek gibi görünüyor. Yakın tarihli bir X paylaşımına göre Microsoft, Copilot için bir “sohbet sağlayıcı” özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sayede firmanın Copilot'u Windows içindeki üçüncü taraf eklentilere veya sohbet robotlarına açabileceği düşünülüyor.

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Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılabilir