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    Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılmaya başlayabilir

    OpenAI’a yapılan büyük yatırımlardan sonra Microsoft, üretken yapay zekayı Windows dahil tüm servislerine sokuyor. Windows 11’in dahili yapay zekası Copilot ise yakıda can sıkabilir.
    Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılabilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'de yapay zeka destekli Copilot özelliğinin geniş ekranlı cihazlarda Windows başlatıldığında otomatik olarak açılmasını sağlayacak bir değişikliği test etmeye başladı. Değişiklik, Microsoft'un Windows 11'in en son Dev Channel önizlemesinin bir parçası olarak test ediliyor.

    Copilot, otomatik olarak başlangıçta açılabilir

    Copilot yakında Windows 11’de otomatik olarak açılabilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft bir blog yazısında "Windows geniş ekran cihazlarda başladığında Copilot'un otomatik olarak açılmasını Dev Channel'daki bazı Windows Insider'larla deniyoruz" diyor. Şirket "geniş ekran" cihazın tam olarak ne olduğunu açıkça belirtmiyor, ancak Windows 11 ayarının kendisi Copilot'un "daha geniş bir ekran kullandığınızda" otomatik olarak açılacağını söylüyor. Yani buradaki kasıt ultra geniş monitörler olabilir.

    Her türlü durumda bu, Windows kullanıcılarının tepkisini çekecek bir başka yöntem ve özellik olacak diyebiliriz. Elbette şimdilik özellik test ediliyor ve son kullanıcılara bunun gelmeme ihtimali de bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Microsoft, klavyelere yeni Copilot tuşunu getirdiğini duyurmuştu. Bu tuş, doğrudan yapay zekaya erişim sağlıyor, Windows tuşu gibi düşünebilirsiniz. Dell ve Lenovo gibi dizüstü bilgisayar üreticileri yeni Copilot tuşuna sahip dizüstü bilgisayarlarını tanıttı ve önümüzdeki aylarda daha fazlasının da tanıtılması bekleniyor.

    Microsoft ayrıca yakında Windows içindeki Copilot'a daha fazla özelleştirme seçeneği ekleyecek gibi görünüyor. Yakın tarihli bir X paylaşımına göre Microsoft, Copilot için bir “sohbet sağlayıcı” özelliği üzerinde çalışıyor. Bu sayede firmanın Copilot'u Windows içindeki üçüncü taraf eklentilere veya sohbet robotlarına açabileceği düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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