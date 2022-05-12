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    Anlık Bildirim

    OpenSea, kopya NFT’leri algılama özelliği ekliyor

    NFT sektörüne gösterilen ilgilerin artmasıyla birlikte kopya NFT sayısı da artıyor. OpenSea, benzer veya kopya NFT'leri otomatik olarak engelleyecek.                
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    OpenSea, kopya NFT’leri algılama özelliği ekliyor
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    Hızla gelişme kaydeden NFT sektöründe birtakım problemler yaşanabiliyor. Bunlardan biri de kopya içerikler. Popüler NFT pazaryeri OpenSea bu problemi ortadan kaldırmak için bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

    OpenSea Kopya İçerikleri Algılayıp Engelleyebilecek 

    NFT pazaryeri OpenSea, kopya içerik konusunda yeni bir güncelleme yayımladı. Söz konusu olan bu güncelleme, özellikle iki konuya odaklanıyor. Bunlardan ilki doğrulamaya uygun içerik oluşturucuların sayısını artıran güncellenmiş bir hesap doğrulama ve tahsilat rozeti sistemi ekliyor. Bir hesabın doğrulama rozeti alabilmesi için 100 ETH’den fazla tahsilat hacmine sahip olması gerekiyor. 

    Buna ek olarak daha önceden yapılan eserleri analiz eden, benzer veya kopyaları yapıldığında duruma göre basılmasını engelleyip, kaldırılmasını sağlayan bir otomatik sistem getiriyor.

    Son olarak belirtmek gerekirse OpenSea’nin kopya NFT’leri azaltma politikası iki aşamadan oluşacak. Kopyalama önleme sistemi, OpenSea’deki yeni darphaneler dahil tüm NFT’leri taramak için bilgisayar Computer Visionteknolojisinden yararlanacak.

    Bir diğer aşama ise gerçek insanların sahte ve kopya içerikleri ayırarak yapay zekayı eğittiği ve kopyaları elediği bir kısım olacak.

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