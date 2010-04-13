Opera 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle mobil alanda tırmanışa geçen internet tarayıcısı Opera'nın kullanım yaygınlığı hızla artıyor. Norveç merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 100 milyondan fazla kişi bir veya daha fazla Opera tarayıcısını kullanıyor.
İnternet deneyimi için Windows, Mac veya Linux versiyonları 50 milyon bireysel kullanıcı tarafından tercih edilen Opera'nın, hafifletilmiş versiyonu Opera Mini ise Android ve Windows Mobile olmak üzere farklı platformlarda 50 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.
Masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Opera'nın son bir yılda %30 büyüdüğü açıklanırken, Opera Mini de ise aynı dönemdeki büyümenin %150 olarak gerçekleştiği belirtildi. Opera, 10.51 sürüm numaralı tarayıcısının Windows ortamı için en hızlı gezgin olduğunu iddia ediyor.
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metin taşıma özürlü olması
Ctrl+Tıklama nın kullanılmaması
resim tam ekrandayken farkı kaydet deyince sayfayı kaydetmesi
onun dışında mükemmel
Katılıyorum, Resim açıkken masaüstüne sürükleyemiyorsun (kaydedemiyorsun), Parola Yöneticisi Firefox ile karşılaştırıldığında zayıf kalıyor son olarak Vekil Sunucu Ataması problemi; Operayı açtığınızda vekil sunucu üzerinden girilen bir siteye girebilirken (YouTube) gibi, aradan belirli bir süre geçtikten sonra vekil sunucu ayarlarını unutuyor ve yasaklı siteler açılmamaya başlıyor.
Bazen çok fazla sekme açık olduğundan tarayıcı kapat-aç yapmadan YouTube'a girmeniz gerekiyor, vekil sunucu ayarlarını unutmuş oluyor; giremiyorsunuz, tarayıcıyı yeniden başlatmak zorundasınız, bu noktada tarayıcı kapatmadan vekil sunucuyu aktifleştirmek için Ayarlar > Tercihler > Gelişmiş > Ağ > Vekil Sunucular > HTTP'yi işaretliyoruz ve Tamam diyoruz, Vekil Sunucu tekrar aktif oluyor, istediğimiz siteye girebiliyoruz.
FF şu an için en rahat internet deneyimini sağlıyor.