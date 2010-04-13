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Opera 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

9 yıl
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opera 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı
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Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle mobil alanda tırmanışa geçen internet tarayıcısı Opera'nın kullanım yaygınlığı hızla artıyor. Norveç merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 100 milyondan fazla kişi bir veya daha fazla Opera tarayıcısını kullanıyor.

İnternet deneyimi için Windows, Mac veya Linux versiyonları 50 milyon bireysel kullanıcı tarafından tercih edilen Opera'nın, hafifletilmiş versiyonu Opera Mini ise Android ve Windows Mobile olmak üzere farklı platformlarda 50 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Opera'nın son bir yılda %30 büyüdüğü açıklanırken, Opera Mini de ise aynı dönemdeki büyümenin %150 olarak gerçekleştiği belirtildi. Opera, 10.51 sürüm numaralı tarayıcısının Windows ortamı için en hızlı gezgin olduğunu iddia ediyor.


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koxp94 9 yıl
10.50 çıktığından beri kullanıyorum hatta diğer tarayıcılara bakmaz oldum ama sevmediğim 3 özelliği var:
metin taşıma özürlü olması
Ctrl+Tıklama nın kullanılmaması
resim tam ekrandayken farkı kaydet deyince sayfayı kaydetmesi
onun dışında mükemmel
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Exciting Bad Boy 9 yıl

koxp94

10.50 çıktığından beri kullanıyorum hatta diğer tarayıcılara bakmaz oldum ama sevmediğim 3 özelliği var:

metin taşıma özürlü olması

Ctrl+Tıklama nın kullanılmaması

resim tam ekrandayken farkı kaydet deyince sayfayı kaydetmesi

onun dışında mükemmel


Katılıyorum, Resim açıkken masaüstüne sürükleyemiyorsun (kaydedemiyorsun), Parola Yöneticisi Firefox ile karşılaştırıldığında zayıf kalıyor son olarak Vekil Sunucu Ataması problemi; Operayı açtığınızda vekil sunucu üzerinden girilen bir siteye girebilirken (YouTube) gibi, aradan belirli bir süre geçtikten sonra vekil sunucu ayarlarını unutuyor ve yasaklı siteler açılmamaya başlıyor.

Bazen çok fazla sekme açık olduğundan tarayıcı kapat-aç yapmadan YouTube'a girmeniz gerekiyor, vekil sunucu ayarlarını unutmuş oluyor; giremiyorsunuz, tarayıcıyı yeniden başlatmak zorundasınız, bu noktada tarayıcı kapatmadan vekil sunucuyu aktifleştirmek için Ayarlar > Tercihler > Gelişmiş > Ağ > Vekil Sunucular > HTTP'yi işaretliyoruz ve Tamam diyoruz, Vekil Sunucu tekrar aktif oluyor, istediğimiz siteye girebiliyoruz.
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Nike 9 yıl
Opera gibisi var mı ya mükemmel jet gibi...
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namigencan 9 yıl
ben rahat 4 yıldır opera kullanıyorum IE ve mozilla operanın ilk zamanlar yaptıklarını yeni yeni yapmaya başladılar ama çok geriden.
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kaptan69 9 yıl
bende geçsemmi diye düşünüyorum ,mozilla daha iyi gibi
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spaydix 9 yıl
operanın üstüne yok :)
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sertacaygun 9 yıl
Download manager desteği olsa adam gibi ben de kullanırım da, yok işte...
FF şu an için en rahat internet deneyimini sağlıyor.
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