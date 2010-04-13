Opera 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

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Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle mobil alanda tırmanışa geçen internet tarayıcısı Opera'nın kullanım yaygınlığı hızla artıyor. Norveç merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 100 milyondan fazla kişi bir veya daha fazla Opera tarayıcısını kullanıyor.

İnternet deneyimi için Windows, Mac veya Linux versiyonları 50 milyon bireysel kullanıcı tarafından tercih edilen Opera'nın, hafifletilmiş versiyonu Opera Mini ise Android ve Windows Mobile olmak üzere farklı platformlarda 50 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Opera'nın son bir yılda %30 büyüdüğü açıklanırken, Opera Mini de ise aynı dönemdeki büyümenin %150 olarak gerçekleştiği belirtildi. Opera, 10.51 sürüm numaralı tarayıcısının Windows ortamı için en hızlı gezgin olduğunu iddia ediyor.