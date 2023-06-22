Opera değişerek Opera One oldu: Tarayıcı dünyasında devrim başlıyor

Artık Opera One var
Yapay zekalı tarayıcılar geliyor
Aria ve Opera One esasında Edge'deki Bing ile çok benzer ancak bazı güçlü farklılıklar var. Mesela Aria’yı kullanmak için ille de kenar çubuğunu açmaya gerek yok. Bunun yerine, bir soruyu veya istemi hızlı bir şekilde yazabileceğiniz komut satırı benzeri bir yer paylaşımı (CTRL + /) açabilirsiniz.
Aria, Bing sohbet robotunun yapabildiği neredeyse her şeyi yapabilse de Edge asistanı ile boy ölçüşemiyor. Aria, soru sorarken hızlı bir şekilde bir konuşma stili seçmenizi sağlayan aynı tür menü sistemine sahip değil ve ayrıca oluşturmak istediğiniz metnin tonunu, biçimini ve uzunluğunu seçmenize olanak tanıyan tek tıklama seçenekleri de sunmuyor. Bunun yerine ton seçimlerini manuel olarak yapmak gerekiyor. Öte yandan artık yapay zeka ile entegreli tarayıcılar dönemi başladı diyebiliriz. Tarayıcılar artık sadece internete açılan pencere olmayacak.
Elbette Aria hala yeni bir araç ve Opera muhtemelen zaman geçtikçe onu güncellemeye devam edecek. Belki de Opera eninde sonunda Microsoft'un yakın zamanda tarayıcısına eklediği görüntü oluşturma yeteneklerini de dahil edecektir. Aria'ya ek olarak, Opera One ayrıca birkaç ekstra yükseltme ile birlikte geliyor. Bunlar arasında ilgili sekmeleri bağlamlarına göre otomatik olarak gruplayan yeni "sekme adaları", yeni bir tasarım ve yükseltilmiş bir tarayıcı mimarisi yer alıyor. Aria'yı ve yeni Opera One tarayıcısını Windows, macOS ve Linux için deneyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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