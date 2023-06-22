Opera değişerek Opera One oldu: Tarayıcı dünyasında devrim başlıyor

Tam Boyutta Gör Opera, Aria adlı yapay zeka destekli bir sohbet robotu ile birlikte gelen tarayıcının yeni sürümü Opera One'ı piyasaya sürdü. Tıpkı Microsoft Edge'deki Bing sohbet robotu gibi, Opera'nın yapay zeka asistanı da tarayıcının kenar çubuğunda yer alıyor ve burada gerçek zamanlı bilgileri kullanarak soruları yanıtlamasını, metin veya kod oluşturmasını, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

Artık Opera One var

Tam Boyutta Gör Yerleşik sohbet robotu Opera'nın Composer AI motoru tarafından destekleniyor ve OpenAI'nin GPT modeline bağlanıyor. Aracı kullanmak için, henüz bir Opera hesabınız yoksa, bir Opera hesabına kaydolmanız gerekiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra, sohbete başlamak için ekranın sol tarafındaki Aria simgesine tıklayabilirsiniz. Opera, tarayıcının yenilenmiş sürümünü ilk olarak Mayıs ayında test etmeye başlamış olsa da, şimdi onu indiren herkes tarafından kullanılabilir. Mevcut Opera tarayıcı kullanalar da yeni güncelleme (Sürüm 100.0) ile Opera One’a kavuşacak.

Yapay zekalı tarayıcılar geliyor

Aria ve Opera One esasında Edge'deki Bing ile çok benzer ancak bazı güçlü farklılıklar var. Mesela Aria’yı kullanmak için ille de kenar çubuğunu açmaya gerek yok. Bunun yerine, bir soruyu veya istemi hızlı bir şekilde yazabileceğiniz komut satırı benzeri bir yer paylaşımı (CTRL + /) açabilirsiniz.

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Aria, Bing sohbet robotunun yapabildiği neredeyse her şeyi yapabilse de Edge asistanı ile boy ölçüşemiyor. Aria, soru sorarken hızlı bir şekilde bir konuşma stili seçmenizi sağlayan aynı tür menü sistemine sahip değil ve ayrıca oluşturmak istediğiniz metnin tonunu, biçimini ve uzunluğunu seçmenize olanak tanıyan tek tıklama seçenekleri de sunmuyor. Bunun yerine ton seçimlerini manuel olarak yapmak gerekiyor. Öte yandan artık yapay zeka ile entegreli tarayıcılar dönemi başladı diyebiliriz. Tarayıcılar artık sadece internete açılan pencere olmayacak.

Elbette Aria hala yeni bir araç ve Opera muhtemelen zaman geçtikçe onu güncellemeye devam edecek. Belki de Opera eninde sonunda Microsoft'un yakın zamanda tarayıcısına eklediği görüntü oluşturma yeteneklerini de dahil edecektir. Aria'ya ek olarak, Opera One ayrıca birkaç ekstra yükseltme ile birlikte geliyor. Bunlar arasında ilgili sekmeleri bağlamlarına göre otomatik olarak gruplayan yeni "sekme adaları", yeni bir tasarım ve yükseltilmiş bir tarayıcı mimarisi yer alıyor. Aria'yı ve yeni Opera One tarayıcısını Windows, macOS ve Linux için deneyebilirsiniz.

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