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    Xbox Game Pass fiyatı büyük oranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Microsoft, Xbox Game Pass fiyatını Türkiye dahil olmak üzere onlarca ülke için yükseltiyor. Bunun yanında konsol fiyatları da yine önümüzdeki süreçte yükseltilecek.
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    Xbox Game Pass fiyatı büyük oranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft, birçok pazarda hem Xbox Series X konsol fiyatlarını hem de özellikle Türk oyun severler için “son kale” konumunda olan Xbox Game Pass fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. Şimdiden söyleyelim Game Pass fiyatı ciddi bir şekilde yükselecek. Game Pass'e ek olarak çoğu Avrupa pazarı için Series X konsol fiyatları da 549,99 euro olarak güncellenecek.

    Xbox Game Pass fiyatı zamlanıyor

    • Xbox Game Pass Ultimate: 44,99 TL > 120,99 TL
    • Xbox Game Pass Konsol: 29,99 TL > 79,99 TL

    Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinin aylık fiyatlarını da önümüzdeki ay ilk kez artıracak ve konsol için temel Game Pass aboneliği ayda 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek. Bu zam Türkiye için de geçerli olacak. Buna göre, Türkiye’deki Xbox Game Pass Ultimate fiyatı 44,99 TL’den 120,99 TL’ye yükselecek. Temel Game Pass Konsol üyeliğinin ücreti ise 29,99 TL’den 79,99 TL’ye yükselecek. Böylece Xbox Game Pass fiyatları yüzde 168 oranında yükselmiş olacak. Bu arada PC Game Pass fiyatı globalde değişmeyece, Türkiye fiyatı şimdilik muamma ancak değişmesi muhtemel.

    Xbox Game Pass fiyatı büyük oranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Xbox’ın resmi internet sitesinde abonelik ücretleri alınırkenTeklifin süresi 14 gün içinde olacak” ibaresi bulunuyor. Dolayısıyla 6 Temmuz tarihinde yeni fiyatlandırmalar geçerli olacak diyebiliriz. Ancak henüz geç değil ve aylık olarak üyelikler satın alarak uzunca bir süre Xbox Game Pass üyesi olabilirsiniz. Burada bulunan bağlantı üzerinden “Şimdi Katılın” seçeneğine tıklayarak mevcut üyeliğiniz 1 ay uzatabilirsiniz. Bu işlemi tekrarlayarak üyeliğiniz 18 ve 24 aya kadar uzatmak mümkün.
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