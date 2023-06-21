Xbox Game Pass fiyatı büyük oranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinin aylık fiyatlarını da önümüzdeki ay ilk kez artıracak ve konsol için temel Game Pass aboneliği ayda 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek. Bu zam Türkiye için de geçerli olacak. Buna göre, Türkiye’deki Xbox Game Pass Ultimate fiyatı 44,99 TL’den 120,99 TL’ye yükselecek. Temel Game Pass Konsol üyeliğinin ücreti ise 29,99 TL’den 79,99 TL’yeyükselecek. Böylece Xbox Game Pass fiyatları yüzde 168 oranında yükselmiş olacak. Bu arada PC Game Pass fiyatı globalde değişmeyece, Türkiye fiyatı şimdilik muamma ancak değişmesi muhtemel.
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