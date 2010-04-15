Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafında onaylanıp, AppStore'daki yerini alan Opera Mini, kısa süre içinde en çok indirilen uygulama olmayı başardı. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Avusturya, Danimarka, Kanada, Belçika, Finlandiya gibi ülkerin başında geldiği AppStore'larda en çok indirilenler listesinde 1. sırada yer alan Opera Mini'nin toplamda 22 farklı AppStore'da en çok indirilen ücretsiz uygulama olduğu ortaya çıktı.