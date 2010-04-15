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Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu

Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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31
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu
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Geçtiğimiz günlerde Apple tarafında onaylanıp, AppStore'daki yerini alan Opera Mini, kısa süre içinde en çok indirilen uygulama olmayı başardı. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Avusturya, Danimarka, Kanada, Belçika, Finlandiya gibi ülkerin başında geldiği AppStore'larda en çok indirilenler listesinde 1. sırada yer alan Opera Mini'nin toplamda 22 farklı AppStore'da en çok indirilen ücretsiz uygulama olduğu ortaya çıktı.

Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu
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realbrutal 9 yıl
Gerekli bir guncellemeye benzemiyor.isin ilginci uygulamayi update yaparken 17 yasindan buyuk olup olmadigimi sordu.ne alakaysa
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rockerboy-h 9 yıl
ben beğenmedim valla.
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SyMPaTHyc 9 yıl
Opera guncellestirme cikti arkadaslar
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suslu76 9 yıl
evet insanlarda bir bekleyiş sözkonusuydu (sayaç filan koyunca) güzel özellikleri de var ama beklenmeyecek kötü yanları da ileriki sürümlerde düzeltilmesini ümit ediyoruz
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kaansen32 9 yıl
multitouch destekli ve skyfire gibi kendinden flash lı bi tarayıcı yapsalardı tüm zamanların gelmiş geçmiş en çok indirilen programı olurdu safariden kat kat kullanışlı bence
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johnygage 9 yıl
sayfalarda zoom yapamayacaksak ne anlamı var ki ?
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technical death metal 9 yıl
bana kalirsa cok kullanissiz zoom yapmadan yazilar okunaksiz

zoom yapinca bazen her site buna uygun olmadigi icin asiri yakinlastiriyor multitouch burda ön plana cikiyor.

safariden fazla bir cok ozellik var diyen arkadaslar sadece sayfa ici arama demis zaten safari de sayfa ici arama yapabiliyor

bir arkadasda yasakli sitelere catir catir giriyorum demis. sirf bu yuzden opera kullaniyorsa ona dns degistirmeyi oneriyim hem internette hem youtubeda catir catir gezsin:)
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gduman 9 yıl
başlık gene safari opera yarışına gidiyor !! karışmayın yahu millete ne kullanırsa kullansın!!! alternatif iyidir, operada safariye iyi bir alternatiftir !
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smoglu 9 yıl

technical death metal

safariden fazla bir cok ozellik var diyen arkadaslar sadece sayfa ici arama demis zaten safari de sayfa ici arama yapabiliyor



Nasıl yapıyoruz anlatır mısınız? Ben aradım da galiba jailbreak yapmak gerekiyor, jailbreaksiz cihazda var mı öyle bir fonksiyon?
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ıspanak 9 yıl
technical death metal

bana kalirsa cok kullanissiz zoom yapmadan yazilar okunaksiz

zoom yapinca bazen her site buna uygun olmadigi icin asiri yakinlastiriyor multitouch burda ön plana cikiyor.

safariden fazla bir cok ozellik var diyen arkadaslar sadece sayfa ici arama demis zaten safari de sayfa ici arama yapabiliyor

bir arkadasda yasakli sitelere catir catir giriyorum demis. sirf bu yuzden opera kullaniyorsa ona dns degistirmeyi oneriyim hem internette hem youtubeda catir catir gezsin:)




peki bana 3g bağlantı esnasında jailbreaksiz telefon ile dns ayarını nasıl değiştireceğimi söyleyebilir misin?

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Batuist 9 yıl
evet gerçekten hak ediyor şu an bulunduğu yeri çünkü...
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rabbitweed 9 yıl
neden hakediyor anlamadim
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resler 9 yıl
Bazı eksikleri olması gayet normal. Hiç kabul edilmeme ihtimali oldukta yüksekti. Bir çok kullanıcı için kabul edilmesi sürpriz oldu diyebilirim. Bu gelişme Opera ekibinin yeni özelikler eklemesi var olanları geliştirmesi için iyi bir doping olacaktır.
Haberde indirilme rakamı belirtilmemiş.
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realbrutal 9 yıl
çok reklamı yapıldı.herkes denemek için illaki telefonuna indirmiştir.bundan sonra asıl önemli olan insanlara kendini kullandırabilmesi.bunun içinde ufak geliştirmelere ihtiyacı var.
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OBA INC 9 yıl
Opera her zaman 1 numara
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bobita 9 yıl
Bazı eleştiriler var ama ben çok beğendim ve Safari'den çok daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum.
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