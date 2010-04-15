Opera Mini, AppStore'larda en çok indirilen uygulama oldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geçtiğimiz günlerde Apple tarafında onaylanıp, AppStore'daki yerini alan Opera Mini, kısa süre içinde en çok indirilen uygulama olmayı başardı. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Avusturya, Danimarka, Kanada, Belçika, Finlandiya gibi ülkerin başında geldiği AppStore'larda en çok indirilenler listesinde 1. sırada yer alan Opera Mini'nin toplamda 22 farklı AppStore'da en çok indirilen ücretsiz uygulama olduğu ortaya çıktı.
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zoom yapinca bazen her site buna uygun olmadigi icin asiri yakinlastiriyor multitouch burda ön plana cikiyor.
safariden fazla bir cok ozellik var diyen arkadaslar sadece sayfa ici arama demis zaten safari de sayfa ici arama yapabiliyor
bir arkadasda yasakli sitelere catir catir giriyorum demis. sirf bu yuzden opera kullaniyorsa ona dns degistirmeyi oneriyim hem internette hem youtubeda catir catir gezsin:)
Nasıl yapıyoruz anlatır mısınız? Ben aradım da galiba jailbreak yapmak gerekiyor, jailbreaksiz cihazda var mı öyle bir fonksiyon?
peki bana 3g bağlantı esnasında jailbreaksiz telefon ile dns ayarını nasıl değiştireceğimi söyleyebilir misin?
Haberde indirilme rakamı belirtilmemiş.