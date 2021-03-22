Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor

Opera, iOS uygulamasının üçüncü yılında bazı değişikliklere gidiyor. Şirket, en belirgin değişikliklerden biri olarak uygulamanın ismini değiştiriyor. Opera Touch adıyla uygulama mağazasında yer alan şirket artık sadece Opera ismini kullanacak.

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iOS için Opera uygulamasının üçüncü yılı

Üçüncü yılında bazı değişikliklere giden tarayıcı, isim değişikliğiyle beraber logosunun rengini de değiştiriyor. Opera Touch'da yer alan mor simge değişen isimle beraber standart kırmızı rengine kavuşuyor.

Uygulama, alt çubuk ve hızlı işlem düğmesine yeni bir görünüm getiriyor. Opera'nın bir süredir uyguladığı minimalist hatlar, köşegen arka planın değişmesi ve öğelerdeki gölgelerin kaldırılmasıyla devam ettirilmeye çalışılıyor.

Opera, iOS kullanıcı tabanının Şubat ayına kadar son 12 ayda %65'in üzerinde arttığını söyledi. Güncellenen uygulama, bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başladı. Tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olması bir miktar süre alabilir.

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https://www.engadget.com/opera-ios-redesign-rebrand-083022677.html

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