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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor

    iOS için Opera uygulaması, üçüncü yıl dönümünde bazı değişiklikler alıyor. Opera Touch artık sadece Opera adıyla App Store'da yer alacak.
    22 Mart 2021, 20:30 (2 sa.)
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor

    Opera, iOS uygulamasının üçüncü yılında bazı değişikliklere gidiyor. Şirket, en belirgin değişikliklerden biri olarak uygulamanın ismini değiştiriyor. Opera Touch adıyla uygulama mağazasında yer alan şirket artık sadece Opera ismini kullanacak.

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    iOS için Opera uygulamasının üçüncü yılı

    Üçüncü yılında bazı değişikliklere giden tarayıcı, isim değişikliğiyle beraber logosunun rengini de değiştiriyor. Opera Touch'da yer alan mor simge değişen isimle beraber standart kırmızı rengine kavuşuyor.

    Uygulama, alt çubuk ve hızlı işlem düğmesine yeni bir görünüm getiriyor. Opera'nın bir süredir uyguladığı minimalist hatlar, köşegen arka planın değişmesi ve öğelerdeki gölgelerin kaldırılmasıyla devam ettirilmeye çalışılıyor.

    Opera, iOS kullanıcı tabanının Şubat ayına kadar son 12 ayda %65'in üzerinde arttığını söyledi. Güncellenen uygulama, bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başladı. Tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olması bir miktar süre alabilir.

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    https://www.engadget.com/opera-ios-redesign-rebrand-083022677.html
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 22 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    manesnuc (Fırat Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android arayüzü olsa keşke, dahili vpn falan olsa yani zor şeylerde değil zaten daha önce yaptıkları bir şey.
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    bulutfatih 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek eksigi cihazlar arasi senkronizasyon. :(
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