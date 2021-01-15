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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek

    GSM operatörleri yeni bir iş birliği yaparak BiP ve Yaay ismindeki mesajlaşma uygulamalarının 3 operatörde de kotadan yemeyeceğini açıkladı. Ancak Vodafone'da bu hizmet ücretli olarak sunuluyor.
    1 sa.
    1,2b
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    26
    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4

    Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp’taki güvenlik güncellemesinin ardından yerli mesajlaşma uygulamalarına talep arttı. Türkiye’nin mobil operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma uygulamaları için iş birliği yapma kararı aldığını duyurdu.

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    Turkcell’in BiP isminde Türk Telekom’un ise Yaay isminde yerli mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Operatörler, kendi kullanıcılarına bu uygulamada kotadan yemeden sınırsız kullanım sunuyordu. Yeni alınan iş birliği kararına göre artık tüm Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları hem BiP’i hem de Yaay’ı kotadan yemeden kullanabilecek. Uygulamadaki mobil veri tüketimleriniz, mobil internet paketinizden düşmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz"

    Vodafone kullanıcıları ise İletişim Pass paketine abone olurlarsa iki uygulamayı da data harcamadan kullanabilecek. Türk Telekom ve Turkcell’in kullanıcılarına sunduğu hizmet güzel ancak Vodafone kullanıcılarının aylık 12 TL vererek İletişim Pass paketine abone olması gerekecek. Bu ücret neredeyse internet paketi parasına denk geliyor. Paketin içerisine Whatsapp ve Messenger uygulamaları da dahil.

    BiP ve Yaay son günlerde uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında zirveye oynuyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    58 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke bu "süratli" işbirliğini altyapının geliştirilmesi için de yapsanız..
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BİP kullanın ki tüm verileriniz varlık fonu üzerinden hükümete verilsin. Yok teşekkürler, adını bilmediğim yabancı şirketlere satılmasını tercih ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    O kadar doğru bir yorum ki daha İstanbul gibi megakentin %60'ında fiber altyapı yok . Anca şov ..
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sn. ( Mesaj Silindi )
    Burada nedense Bip ve benzeri yerli mesajlaşma uygulamaları millet kullanmasın diye neredeyse kendini yırtacak tipler yerlere atıyor kendini. Tamam da bu hırsları bu gayretleri nedir acaba anlaması güç. Hani diyorlar ya whatsup özel verileri alıyor dendiğinde ne yani benim neyimi alacak veririm onayı. Ama konu Bip benzeri uygulamalara gelince beni hapse atarlar, beni suçlarlar, asla güvenmem asla mesajlarımı okutmam filan fistan saydırıyorlar bahanelerini. Yarası olan gocunuyor galiba, bence de teröristler kullanmasın asla. Bir suçun var ise korkun ondan olsa gerek yoksa bu canhıraş gayretin başka açıklaması olamaz.
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    msdos34 (cyber darbe) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kullanmamak için bir sebep daha.
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    labtek38 12 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten o kadar az veri kullanıyor ki. Dostlar alışverişte görsün. Pr çalışması. Yerli video akış platforında da yapsanıza. Haber başlığı da hazır “netflixe Tokat gibi kampanya “ 😀
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    Mustafaa000 14 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bipi kullandırtmak için neden bu kadar para harcıyorlar
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bip yükledim ama rehbere erişim izni verdiğim halde rehbere erişmem lazım deyip duruyor. Muhtemelen telefon araması yapma izni ve diğer izinleri de istiyor. Telegram'da sadece rehber erişim izni verdim o sorunsuz çalışıyor. Burada ya yazılımcı hatası var ya da art niyet.
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    monacomen 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    [color=#202122]Turkcell[color=#202122], [color=#0b0080]T&#252;rkiye[color=#202122] merkezli teknolojik iletişim operatör şirketidir.

    [color=#202122]Türk Telekom[color=#202122] (tam adıyla [color=#202122]Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi[color=#202122])

    [color=#202122]BiP[color=#202122]; [color=#0b0080]Turkcell[color=#202122] tarafından[color=#0b0080][2][color=#202122] [color=#0b0080]iOS[color=#202122] ve [color=#0b0080]Android[color=#202122] kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği anlık mesajlaşma [color=#0b0080]uygulamasıdır[color=#202122].

    [color=#202122]Yaay[color=#202122], [color=#0b0080]T&#252;rk Telekom[color=#202122] çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açılmış, Türkiye merkezli bir [color=#0b0080]sosyal medya[color=#202122] platformudur.

    [color=#202122]Vodafone[color=#202122], 1991 yılında kurulmuş [color=#202122]İngiltere[color=#202122] merkezli uluslararası bir telekomünikasyon şirketidir.
    Yanıtla
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    serkanky (Serkan ) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bip Hollanda'ya ait bir programdır ve yerli değildir ne saçmalıyor bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    monacomen 47 dk. ( Mesaj Silindi ) serkanky
    Acaba sen saçmalıyor olabilir misin yoksa alenen trollük yapayım yedirecek birini bulurum mu diyosun? Hollanda nerede yazıyor?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    efsanehido (M.Sinan Bilginoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar komik yorumlar okuyorum ki verinin tümü nerdeyse bakkalda satılacak hala yerli uygulamalar devletin eli degebilir diye yorum yapılıyor. Bunu söyleyen ya hey Siri yada okey Google diyor
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BİP kullanın ki tüm verileriniz varlık fonu üzerinden hükümete verilsin. Yok teşekkürler, adını bilmediğim yabancı şirketlere satılmasını tercih ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    OturanKuş (furkan S) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    Depremleri HAARP ile yapıyolar diyen sağcı çomarla ölümüne kapışır bu solcu çomar :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke bu "süratli" işbirliğini altyapının geliştirilmesi için de yapsanız..
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    O kadar doğru bir yorum ki daha İstanbul gibi megakentin %60'ında fiber altyapı yok . Anca şov ..
    Yanıtla +5
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1231 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    turkcell, vodafone ve
    7 etiket daha türk telekom yaay bip WhatsApp mesajlaşma uygulamaları Mobil Teknolojiler Operatörler - Kurumsal Haberler
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