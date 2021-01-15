Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek

Tam Boyutta Gör

WhatsApp’taki güvenlik güncellemesinin ardından yerli mesajlaşma uygulamalarına talep arttı. Türkiye’nin mobil operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma uygulamaları için iş birliği yapma kararı aldığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor

Turkcell’in BiP isminde Türk Telekom’un ise Yaay isminde yerli mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Operatörler, kendi kullanıcılarına bu uygulamada kotadan yemeden sınırsız kullanım sunuyordu. Yeni alınan iş birliği kararına göre artık tüm Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları hem BiP’i hem de Yaay’ı kotadan yemeden kullanabilecek. Uygulamadaki mobil veri tüketimleriniz, mobil internet paketinizden düşmeyecek.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz"

Vodafone kullanıcıları ise İletişim Pass paketine abone olurlarsa iki uygulamayı da data harcamadan kullanabilecek. Türk Telekom ve Turkcell’in kullanıcılarına sunduğu hizmet güzel ancak Vodafone kullanıcılarının aylık 12 TL vererek İletişim Pass paketine abone olması gerekecek. Bu ücret neredeyse internet paketi parasına denk geliyor. Paketin içerisine Whatsapp ve Messenger uygulamaları da dahil.

BiP ve Yaay son günlerde uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında zirveye oynuyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.