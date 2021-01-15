Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek

WhatsApp’taki güvenlik güncellemesinin ardından yerli mesajlaşma uygulamalarına talep arttı. Türkiye’nin mobil operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma uygulamaları için iş birliği yapma kararı aldığını duyurdu.İlginizi Çekebilir DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor
Turkcell’in BiP isminde Türk Telekom’un ise Yaay isminde yerli mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Operatörler, kendi kullanıcılarına bu uygulamada kotadan yemeden sınırsız kullanım sunuyordu. Yeni alınan iş birliği kararına göre artık tüm Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları hem BiP’i hem de Yaay’ı kotadan yemeden kullanabilecek. Uygulamadaki mobil veri tüketimleriniz, mobil internet paketinizden düşmeyecek.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz"
Vodafone kullanıcıları ise İletişim Pass paketine abone olurlarsa iki uygulamayı da data harcamadan kullanabilecek. Türk Telekom ve Turkcell’in kullanıcılarına sunduğu hizmet güzel ancak Vodafone kullanıcılarının aylık 12 TL vererek İletişim Pass paketine abone olması gerekecek. Bu ücret neredeyse internet paketi parasına denk geliyor. Paketin içerisine Whatsapp ve Messenger uygulamaları da dahil.
BiP ve Yaay son günlerde uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar arasında zirveye oynuyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
[color=#202122]Türk Telekom[color=#202122] (tam adıyla [color=#202122]Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi[color=#202122])
[color=#202122]BiP[color=#202122]; [color=#0b0080]Turkcell[color=#202122] tarafından[color=#0b0080][2][color=#202122] [color=#0b0080]iOS[color=#202122] ve [color=#0b0080]Android[color=#202122] kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği anlık mesajlaşma [color=#0b0080]uygulamasıdır[color=#202122].
[color=#202122]Yaay[color=#202122], [color=#0b0080]Türk Telekom[color=#202122] çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açılmış, Türkiye merkezli bir [color=#0b0080]sosyal medya[color=#202122] platformudur.
[color=#202122]Vodafone[color=#202122], 1991 yılında kurulmuş [color=#202122]İngiltere[color=#202122] merkezli uluslararası bir telekomünikasyon şirketidir.
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