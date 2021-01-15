WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz

WhatsApp’ın gizlilik koşullarındaki değişiklik Türkiye’de büyük ses getirdi. Diğer ülkelerde bu kadar etki yaratmayan güncelleme, WhatsApp’ın Türkiye’ye özel açıklamalar yapmasına neden oldu. WhatsApp bir kez daha açıklama yaptı. Bu açıklamalar uygulama içerisine de eklenecek.İlginizi Çekebilir Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama
WhatsApp Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"
WhatsApp'ın açıklamaları durum olarak gösterilecek
WhatsApp bugün itibariyle kullanıcılara durum mesajı bölümünde çeşitli bilgilendirmeler gösterecek. WhatsApp’ta yayınlanan bilgilendirme mesajlarında kişisel mesajlar uçtan uca şifreli olduğu için siz haricinde kimsenin göremeyeceği, paylaşılan konumu WhatsApp’ın göremediği ve kişilerinizin Facebook ile paylaşılamayacağı ifadelerine yer verildi. Haber içerisindeki görselleri WhatsApp içerisinde ara sıra göreceksiniz.
WhatsApp yeni sözleşmedeki değişikliğe göre işletmelerle yaptığınız görüşmeleri “daha iyi satın alma deneyimi” sunmaya yönelik özellikler için Facebook’a gönderilecek. Türkiye’deki kullanıcılar, kişisel mesajların da Facebook’a gönderileceğini düşündüğü için farklı uygulamalara yöneldi. WhatsApp bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyor.
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
https://www.youtube.com/watch?v=C_1flClFODo&feature=youtu.be