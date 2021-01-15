WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz

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WhatsApp’ın gizlilik koşullarındaki değişiklik Türkiye’de büyük ses getirdi. Diğer ülkelerde bu kadar etki yaratmayan güncelleme, WhatsApp’ın Türkiye’ye özel açıklamalar yapmasına neden oldu. WhatsApp bir kez daha açıklama yaptı. Bu açıklamalar uygulama içerisine de eklenecek.

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Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama

WhatsApp Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

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Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

WhatsApp'ın açıklamaları durum olarak gösterilecek

WhatsApp bugün itibariyle kullanıcılara durum mesajı bölümünde çeşitli bilgilendirmeler gösterecek. WhatsApp’ta yayınlanan bilgilendirme mesajlarında kişisel mesajlar uçtan uca şifreli olduğu için siz haricinde kimsenin göremeyeceği, paylaşılan konumu WhatsApp’ın göremediği ve kişilerinizin Facebook ile paylaşılamayacağı ifadelerine yer verildi. Haber içerisindeki görselleri WhatsApp içerisinde ara sıra göreceksiniz.

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WhatsApp yeni sözleşmedeki değişikliğe göre işletmelerle yaptığınız görüşmeleri “daha iyi satın alma deneyimi” sunmaya yönelik özellikler için Facebook’a gönderilecek. Türkiye’deki kullanıcılar, kişisel mesajların da Facebook’a gönderileceğini düşündüğü için farklı uygulamalara yöneldi. WhatsApp bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyor.

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