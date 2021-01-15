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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz

    WhatsApp Türkiye ekibi basın mensuplarına yeni bir açıklama metni gönderdi. Ayrıca durum mesajı olarak da bu açıklamalar uygulama içerisinden kullanıcılara gösterilecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
    31
    19
    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    WhatsApp’ın gizlilik koşullarındaki değişiklik Türkiye’de büyük ses getirdi. Diğer ülkelerde bu kadar etki yaratmayan güncelleme, WhatsApp’ın Türkiye’ye özel açıklamalar yapmasına neden oldu. WhatsApp bir kez daha açıklama yaptı. Bu açıklamalar uygulama içerisine de eklenecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama

    WhatsApp Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

    WhatsApp'ın açıklamaları durum olarak gösterilecek

    WhatsApp bugün itibariyle kullanıcılara durum mesajı bölümünde çeşitli bilgilendirmeler gösterecek. WhatsApp’ta yayınlanan bilgilendirme mesajlarında kişisel mesajlar uçtan uca şifreli olduğu için siz haricinde kimsenin göremeyeceği, paylaşılan konumu WhatsApp’ın göremediği ve kişilerinizin Facebook ile paylaşılamayacağı ifadelerine yer verildi. Haber içerisindeki görselleri WhatsApp içerisinde ara sıra göreceksiniz.

    WhatsApp yeni sözleşmedeki değişikliğe göre işletmelerle yaptığınız görüşmeleri “daha iyi satın alma deneyimi” sunmaya yönelik özellikler için Facebook’a gönderilecek. Türkiye’deki kullanıcılar, kişisel mesajların da Facebook’a gönderileceğini düşündüğü için farklı uygulamalara yöneldi. WhatsApp bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyor.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    57 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
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    mustafacoban (mustafa coban) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onu göremeyiz bunu yapmayız kelimesini neden Avrupa ülkelerine de söyleyip bize uygulamak istediğin sözleşmeyi onlara da sunmuyorsun
    Yanıtla +17
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karşı tarafa ulaştığı anda serverlarından siliniyorsa telefona format attığımızda konuşma geçmişlerini nasıl geri alıyoruz?
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Laazzz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi mesajları görmüyoruz görmüyoruz konuşun konuşun..



    https://www.youtube.com/watch?v=C_1flClFODo&feature=youtu.be
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    MMistanbul (MKA ) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tabiki yalan, rezanin mesajlarının hepsi mahkemede çarşaf çarşaf görünüyordu.
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    sadrag 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Iyide esas problem bu değil ki.. Esas sorun herkesin Whatsapp kullanıyor oluşu. Dün Signal i kurdum. Baktım, in cin top oynuyor. Hatta birde ortama tam uyan "kendime not" kısmı var. Tüpçü Fikret gibi kendimizle mi yazışacağız?
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp salak avına çıkmış. Yahu benim verimi benden çıkmadan şifreleyen siz, karşı tarafa ulaştığında okunabilir olsun diye şifreyi çözen siz. Şimdi sizin kodlayıp dekod ettşğşnşz şifreden dolayı mı okuyamıyorsunuz yani! Hadi canım sizde. Değişen bir şey yoksa neden AB de her ley anıyken Türkşyede ilke değişimi? Yarın profil resmini porno sitesinde bulursam bana verdiği zararı California mahkemesine gidip mi ispatlayacağım? Esas senin değil bizim kullanma şartlarımız ne bu saatten sonra gel sen onları öğren. Burada ürün benim, o halde şartları sen değil ben belirlerim, ya da haydi kumda oyna arkadaş kendine yeni salaklar bul. Ben değerliyim, boş beleş insan avına devam et.
    Yanıtla +1
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    aniceman (aniceman ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana önce, mesajları okumadan whatsapptaki yazışmalara göre facebookta ve belki instagramda nasıl reklam gösterebildiklerini anlatsınlar ondan sonra geri kalanı dinlerim.
    Akşam arkadaşımla konuştuğum ertesi sabah facebookta reklam olarak karşıma geliyor, üstelik sözleşmeyi de kabul etmedim...
    Yanıtla
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    Python 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şifreli olması birşeyi değiştirmez ki ? bir yere yedekleniyor mu ? evet yedekleniyor. Resimlere kadar her telefon değiştirmede veya uygulamayı yüklerken çıkıyor. E şifreliyse mağdem eski herşeyin silinmesi gerekmiyor mu ? hadi şifreli diyelim peki onun şifresini kim biliyor ? belki şifresi de 123456 dır ihtiyaca göre kişilerin geçmişi şifre yazılımı ile kırılıp bakılabiliyordur ? yani güvenililirlik kısmını whatsapp zaten çoktan kaybetti. En basiti mesajlarda devamlı bir ürünü birşeyi yazın pc'den de chrome üstünden vs reklamlara bakın bir süre sonra size o yazdığınız ürünü vs öneriyor. Yada konuşmalarda bir cihaz adı geçsin lap reklamlar o cihaz oluyor. Hani birkere karşılaşsan eyvallah istisnasız hep karşılaşıyoruz bu tür şeylerle.
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tutuştular, baktılar bir ton hesap silen var..
    Yanıtla +3
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    Morichannn (Akın Özer) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Göremiyorlarmış, yav he he.
    Yanıtla +3
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karşı tarafa ulaştığı anda serverlarından siliniyorsa telefona format attığımızda konuşma geçmişlerini nasıl geri alıyoruz?
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    scapegoat111 (Şahin Duran) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    alamıyorsun ki, wp yi silip geri yüklersen yerel yedekten konuşma geçmişi çekiliyor ama telefonu komple sıfırlarsan yeniden wp yüklersen sadece kayıtlı olduğun gruplar geliyor ve mesajlar gelmiyor geri
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    Nathan Spencer 48 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Yedeklemeleri google drive'a yapıyorsun çünkü yerel yedekleme haricinde
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    ByBaterist (uygar demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kaç gündür geri vites yapıyolar
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    Laazzz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi mesajları görmüyoruz görmüyoruz konuşun konuşun..



    https://www.youtube.com/watch?v=C_1flClFODo&feature=youtu.be
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