Oppo A3 Pro, IP69 korumasıyla amiral gemisi telefonları dahi geçecek

Tam Boyutta Gör Oppo'nun yakında tanıtılacak orta seviye telefonu Oppo A3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 12 Nisan'da Çin'de piyasaya sürülecek telefon, amiral gemisi telefonlarda dahi olmayan IP derecelendirmesine sahip olacak.

Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olacak

Digital Chat Station isimli güvenilir duyumcunun iddiasına göre Oppo A3 Pro IP69 sertifikasına sahip olacak. Bugüne kadar amiral gemisi telefonlarda dahi en yüksek IP68 derecelendirmesini görmüştük. IP68 koruma sınıfaına sahip cihazlar 30 dakika boyunca 1.5 metre suyun içinde kalmaya dayanıklılar. IP69 ise çok daha ileri bir koruma sunuyor. Telefonun yüksek sıcaklık ve yüksek basınçtaki sulara karşı bile dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hatta, 150 derecelere varan buhara ve 100 bara kadar su jetlerine karşı dahi koruma sunabiliyor. Telefonun aynı zamanda düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı olduğu belirtiliyor.

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Oppo A3 Pro'nun beklenen teknik özellikleriyse şöyle: 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz kavisli OLED ekran, Mediatek Dimensity 7050 çipset, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı, 64 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya.

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Oppo A3 Pro, IP69 korumasıyla amiral gemisi telefonları geçecek