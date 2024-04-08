Oppo A3 Pro, IP69 korumasıyla amiral gemisi telefonları dahi geçecek

Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olacak
Digital Chat Station isimli güvenilir duyumcunun iddiasına göre Oppo A3 Pro IP69 sertifikasına sahip olacak. Bugüne kadar amiral gemisi telefonlarda dahi en yüksek IP68 derecelendirmesini görmüştük. IP68 koruma sınıfaına sahip cihazlar 30 dakika boyunca 1.5 metre suyun içinde kalmaya dayanıklılar. IP69 ise çok daha ileri bir koruma sunuyor. Telefonun yüksek sıcaklık ve yüksek basınçtaki sulara karşı bile dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hatta, 150 derecelere varan buhara ve 100 bara kadar su jetlerine karşı dahi koruma sunabiliyor. Telefonun aynı zamanda düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı olduğu belirtiliyor.
Oppo A3 Pro'nun beklenen teknik özellikleriyse şöyle: 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz kavisli OLED ekran, Mediatek Dimensity 7050 çipset, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı, 64 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/08/oppo-a3-pro-specs-ip69-rating-leak/ https://www.polycase.com/techtalk/ip-rated-enclosures/ip68-vs-ip69.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...