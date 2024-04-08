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    Anlık Bildirim

    Dimensity 9400, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon işlemcisi olabilir

    Dimensity 9400, akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılan en büyük işlemci olabilir. Çipsetin 150 mm² zar alanına ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacağı iddia ediliyor.
    Dimensity 9400, en büyük akıllı telefon işlemcisi olabilir Tam Boyutta Gör
    Gelen bilgilere göre MediaTek'in yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılan en büyük işlemci olabilir.

    30 milyardan fazla transistöre sahip olabilir

    Bu boyut artışı ile çipsetin 30 milyardan fazla transistöre sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer doğruysa, Dimensity 9300'de bulunan 22.7 milyar transistörden %32 daha yüksek transistöre sahip olacağı anlamına geliyor.

    X'te @faridofanani96 ve @negativeonehero hesaplarının paylaştığı bilgiye göre Dimensity 9400, 150 mm² zar alanına sahip olacak. Kıyaslama açısından, Apple A17 Pro'nun 103 mm² zar alanına sahip olduğunu belirtelim.

    Büyük zar alanı sayesinde, daha yüksek önbellek ve daha büyük Nöral İşlem Ünitesi eklemek mümkün olabiliyor. Ancak büyüyen yonganın doğal olarak maliyeti de artıyor. Bu açıdan Dimensity 9400, Mediatek'in şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon işlemcisi olabilir.

    Hesaplar, çipsetin performansıyla ilgili iddialarda da bulundu. Buna göre Dimensity 9400, Geekbench 5 testinde 1900/8500, Geekbench 6 testinde ise 2800/10000 puanın üstünde skor elde edecek. GPU tarafında ise ARM'ın yeni nesil grafik işlemcisi sayesinde, önceki nesle göre hem performansta hem de verimlilikte %20 artış elde ederek Qualcomm'un Snapdragon Gen 4'ünü geçebilir.

    Daha önce Dimensity 9400 ile ilgili ARM'nin yeni Cortex-X5 çekirdeklerinden kaynaklı ısınma sorunları yaşadığı aktarılmıştı. Mediatek, bu sorunları kalıp boyutunu arttırarak çözmüş olabilir. Şimdilik çipsetle ilgili bilgiler bunlar. Zamanla daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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