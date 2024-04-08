Dimensity 9400, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon işlemcisi olabilir

30 milyardan fazla transistöre sahip olabilir
Bu boyut artışı ile çipsetin 30 milyardan fazla transistöre sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer doğruysa, Dimensity 9300'de bulunan 22.7 milyar transistörden %32 daha yüksek transistöre sahip olacağı anlamına geliyor.
X'te @faridofanani96 ve @negativeonehero hesaplarının paylaştığı bilgiye göre Dimensity 9400, 150 mm² zar alanına sahip olacak. Kıyaslama açısından, Apple A17 Pro'nun 103 mm² zar alanına sahip olduğunu belirtelim.
Büyük zar alanı sayesinde, daha yüksek önbellek ve daha büyük Nöral İşlem Ünitesi eklemek mümkün olabiliyor. Ancak büyüyen yonganın doğal olarak maliyeti de artıyor. Bu açıdan Dimensity 9400, Mediatek'in şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon işlemcisi olabilir.
Hesaplar, çipsetin performansıyla ilgili iddialarda da bulundu. Buna göre Dimensity 9400, Geekbench 5 testinde 1900/8500, Geekbench 6 testinde ise 2800/10000 puanın üstünde skor elde edecek. GPU tarafında ise ARM'ın yeni nesil grafik işlemcisi sayesinde, önceki nesle göre hem performansta hem de verimlilikte %20 artış elde ederek Qualcomm'un Snapdragon Gen 4'ünü geçebilir.
Daha önce Dimensity 9400 ile ilgili ARM'nin yeni Cortex-X5 çekirdeklerinden kaynaklı ısınma sorunları yaşadığı aktarılmıştı. Mediatek, bu sorunları kalıp boyutunu arttırarak çözmüş olabilir. Şimdilik çipsetle ilgili bilgiler bunlar. Zamanla daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...