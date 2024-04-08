Dimensity 9400, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon işlemcisi olabilir

Tam Boyutta Gör Gelen bilgilere göre MediaTek'in yaklaşmakta olan amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, akıllı telefonlarda bugüne kadar kullanılan en büyük işlemci olabilir.

30 milyardan fazla transistöre sahip olabilir

Bu boyut artışı ile çipsetin 30 milyardan fazla transistöre sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer doğruysa, Dimensity 9300'de bulunan 22.7 milyar transistörden %32 daha yüksek transistöre sahip olacağı anlamına geliyor.

X'te @faridofanani96 ve @negativeonehero hesaplarının paylaştığı bilgiye göre Dimensity 9400, 150 mm² zar alanına sahip olacak. Kıyaslama açısından, Apple A17 Pro'nun 103 mm² zar alanına sahip olduğunu belirtelim.

Büyük zar alanı sayesinde, daha yüksek önbellek ve daha büyük Nöral İşlem Ünitesi eklemek mümkün olabiliyor. Ancak büyüyen yonganın doğal olarak maliyeti de artıyor. Bu açıdan Dimensity 9400, Mediatek'in şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefon işlemcisi olabilir.

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Hesaplar, çipsetin performansıyla ilgili iddialarda da bulundu. Buna göre Dimensity 9400, Geekbench 5 testinde 1900/8500, Geekbench 6 testinde ise 2800/10000 puanın üstünde skor elde edecek. GPU tarafında ise ARM'ın yeni nesil grafik işlemcisi sayesinde, önceki nesle göre hem performansta hem de verimlilikte %20 artış elde ederek Qualcomm'un Snapdragon Gen 4'ünü geçebilir.

Daha önce Dimensity 9400 ile ilgili ARM'nin yeni Cortex-X5 çekirdeklerinden kaynaklı ısınma sorunları yaşadığı aktarılmıştı. Mediatek, bu sorunları kalıp boyutunu arttırarak çözmüş olabilir. Şimdilik çipsetle ilgili bilgiler bunlar. Zamanla daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız.

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Dimensity 9400, en büyük akıllı telefon işlemcisi olabilir