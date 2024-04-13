Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı

Oppo A3 Pro tanıtıldı
Oppo A3 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç kavisli OLED ekranla geliyor. Bu panelin, entegre parmak izi sensörü ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklendiğini hatırlatalım. Ayrıca ön panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası bulunuyor.
Akıllı telefon, gücünü 6nm fabrikasyon sürecini temel alan Dimensity 7080 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 8/12GB RAM ve 128/256 ve 512GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
Oppo A3 Pro su ve toza karşı dayanıklılık için IP69 derecesine sahip. Ayrıca kutusundan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ve 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Fiyatına gelirsek, Oppo A3 Pro'nun 8GB&128GB sürümü 276 dolar, en üst seviye 12&512GB sürümü ise 345 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Satışların ise 19 Nisan'dan itibaren başlaması bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise şu an için belirsiz.
Oppo A3 Pro özellikleri
- Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8/12GB
- Depolama: 128/256GB, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 64MP f/1.7 birincil, 2MP portre
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 5.000mAh,67W
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
- Renk: Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...