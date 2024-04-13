Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Oppo, uygun fiyatla kullanıcılara sunulan Oppo A serisi ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonu Oppo A3 Pro modelini duyurdu. Peki A serisinin son üyesi beraberinde neler getiriyor? İşte Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı...

Oppo A3 Pro tanıtıldı

Oppo A3 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç kavisli OLED ekranla geliyor. Bu panelin, entegre parmak izi sensörü ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklendiğini hatırlatalım. Ayrıca ön panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası bulunuyor.

Akıllı telefon, gücünü 6nm fabrikasyon sürecini temel alan Dimensity 7080 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 8/12GB RAM ve 128/256 ve 512GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne geçecek olursak, Oppo A3 Pro'nun arka bölümünde vegan deri ve Crystal Shield cam tercih edilmiş. Dairesel kamera arasında ise 64MP (f/1.7) ana kamera ve 2 MP portre lensi bulunuyor.

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Oppo A3 Pro su ve toza karşı dayanıklılık için IP69 derecesine sahip. Ayrıca kutusundan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ve 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Fiyatına gelirsek, Oppo A3 Pro'nun 8GB&128GB sürümü 276 dolar, en üst seviye 12&512GB sürümü ise 345 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Satışların ise 19 Nisan'dan itibaren başlaması bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise şu an için belirsiz.

Oppo A3 Pro özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz

6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 RAM: 8/12GB

8/12GB Depolama: 128/256GB, microSD kart yuvası

128/256GB, microSD kart yuvası Arka Kamera: 64MP f/1.7 birincil, 2MP portre

64MP f/1.7 birincil, 2MP portre Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.000mAh,67W

5.000mAh,67W Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3 Renk: Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın

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Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı