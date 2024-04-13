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    Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı

    Oppo, Oppo ''A'' serisinin en yeni üyesi Oppo A3 Pro modelini duyurdu. İşte 6,7 inç OLED ekran, Dimensity işlemci ve 64MP kamera ile Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı...
    Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, uygun fiyatla kullanıcılara sunulan Oppo A serisi ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonu Oppo A3 Pro modelini duyurdu. Peki A serisinin son üyesi beraberinde neler getiriyor? İşte Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı...

    Oppo A3 Pro tanıtıldı

    Oppo A3 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç kavisli OLED ekranla geliyor. Bu panelin, entegre parmak izi sensörü ve Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklendiğini hatırlatalım. Ayrıca ön panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP öz çekim kamerası bulunuyor.

    Akıllı telefon, gücünü 6nm fabrikasyon sürecini temel alan Dimensity 7080 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 8/12GB RAM ve 128/256 ve 512GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Oppo A3 Pro tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne geçecek olursak, Oppo A3 Pro'nun arka bölümünde vegan deri ve Crystal Shield cam tercih edilmiş. Dairesel kamera arasında ise 64MP (f/1.7) ana kamera ve 2 MP portre lensi bulunuyor.

    Oppo A3 Pro su ve toza karşı dayanıklılık için IP69 derecesine sahip. Ayrıca kutusundan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ve 67W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında stereo hoparlör, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor. 

    Fiyatına gelirsek, Oppo A3 Pro'nun 8GB&128GB sürümü 276 dolar, en üst seviye 12&512GB sürümü ise 345 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Satışların ise 19 Nisan'dan itibaren başlaması bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına ulaşacağı tarih ise şu an için belirsiz. 

    Oppo A3 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz
    • İşlemci:  MediaTek Dimensity 7050
    • RAM: 8/12GB
    • Depolama: 128/256GB, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 64MP f/1.7 birincil, 2MP portre 
    • Ön Kamera: 8MP
    • Pil: 5.000mAh,67W
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
    • Renk: Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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