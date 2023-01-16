Oppo A78 5G, 90 Hz ekran ve Dimensity 700 ile birlikte tanıtıldı

Oppo A78 5G özellikleri
- Ekran: 6,56 inç, IPS LCD HD+ (1612 x 720)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700 (MT6833)
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Depolama: 128 GB UFS2.2
- Kamera: 50 MP f/1.8 ana ve 2 MP f/2.4 ikincil kamera / 8 MP ön kamera
- Pil: 5000 mAh
- İşletim sistemi: ColorOS 13 tabanlı Android 13
- Fiyat: 233 dolar
Oppo A78 5G, genel olarak orta segmentte boy gösterecek. Adından da anlaşılacağı üzere 5G uyumlu olan telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik IPS LCD HD+ (1612 x 720) çözünürlükte ekran yer alıyor. Damla çentik tasarımına sahip olan Oppo A78 5G, ihtiyaç duyduğu performansı ise Dimensity 700 yonga setinden elde ediyor. Bu yongaya 8GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.
Oppo A78 5G fiyatı
OPPO A78 5G için belirlenen fiyat 18.999 Hindistan Rupisi veya yaklaşık olarak 233 dolar (4.377 TL + vergi). Cihaz halihazırda Oppo Hindistan’ın web sitesinde ve Amazon Hindistan üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Fiziksel satışlar ise 18 Ocak tarihinde başlayacak. Oppo A78 5G’nin bir süre sonra küresel pazara da açılması bekleniyor. Oppo A78 5G’nin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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