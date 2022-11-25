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    Oppo Enco R Pro tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve 28 saatlik pil ömrü

    Oppo yeni ürünlerini tanıtmak için düzenlediği etkinlikte yeni bir kablosuz kulaklık da duyurdu. Oppo Enco R Pro aktif gürültü engelleme, makul pil ömrü ve oyun modu desteğiyle geliyor.
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    Oppo Enco R Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo kısa süre önce düzenlediği etkinlikte sadece Reno 9 serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni kablosuz kulaklığını da duyurdu. Oppo Enco R Pro isimli model aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin yanı sıra sıvı sıçramaları ve toza karşı dayanıklılık, makul pil ömrü ve oyun modu desteği sunuyor.

    Oppo Enco R Pro tasarım açısından orijinal Oppo Enco R'den biraz farklı. Kulaklıklar silikon kulaklık uçları ve titanyum kaplamalı 12.4 mm sürücülerle donatıldı. Aktif gürültü engelleme için her bir kulaklığın gövdesinde iki mikrofon yer alıyor. Gürültü azaltma hem müzik dinlerken hem de telefonla konuşurken çalışıyor.

    Oppo Enco R Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Pil ömrü ve fiyatı

    Oppo Enco R Pro dokunmatik kontrollere sahip. Ayrıca IP54 koruması sayesinde su sıçramaları veya terden etkilenmiyor. Kulaklıklar tek şarjla 7 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusu bu süreyi (ANC özelliği kapalı durumdayken) 28 saate kadar uzatabiliyor.

    Oppo Enco R Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo Enco R Pro'nun diğer özelliklerini Bluetooth 5.2 modülü, Oppo akıllı telefonlarda kulaklık bağlama animasyonunu özelleştirme yeteneği, düşük gecikmeli oyun modu ve aktif gürültü engelleme için şeffaflık modu olarak sıralayabiliriz. Kablosuz kulaklık 2 Aralık'ta Çin'de 70 dolara satışa sunulacak.
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