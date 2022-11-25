Oppo Enco R Pro tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve 28 saatlik pil ömrü

Tam Boyutta Gör Oppo kısa süre önce düzenlediği etkinlikte sadece Reno 9 serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni kablosuz kulaklığını da duyurdu. Oppo Enco R Pro isimli model aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin yanı sıra sıvı sıçramaları ve toza karşı dayanıklılık, makul pil ömrü ve oyun modu desteği sunuyor.

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Oppo Enco R Pro tasarım açısından orijinal Oppo Enco R'den biraz farklı. Kulaklıklar silikon kulaklık uçları ve titanyum kaplamalı 12.4 mm sürücülerle donatıldı. Aktif gürültü engelleme için her bir kulaklığın gövdesinde iki mikrofon yer alıyor. Gürültü azaltma hem müzik dinlerken hem de telefonla konuşurken çalışıyor.

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Pil ömrü ve fiyatı

Oppo Enco R Pro dokunmatik kontrollere sahip. Ayrıca IP54 koruması sayesinde su sıçramaları veya terden etkilenmiyor. Kulaklıklar tek şarjla 7 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusu bu süreyi (ANC özelliği kapalı durumdayken) 28 saate kadar uzatabiliyor.

Tam Boyutta Gör Oppo Enco R Pro'nun diğer özelliklerini Bluetooth 5.2 modülü, Oppo akıllı telefonlarda kulaklık bağlama animasyonunu özelleştirme yeteneği, düşük gecikmeli oyun modu ve aktif gürültü engelleme için şeffaflık modu olarak sıralayabiliriz. Kablosuz kulaklık 2 Aralık'ta Çin'de 70 dolara satışa sunulacak.

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Oppo Enco R Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı