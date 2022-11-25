Oppo Enco R Pro tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve 28 saatlik pil ömrü

Oppo Enco R Pro tasarım açısından orijinal Oppo Enco R'den biraz farklı. Kulaklıklar silikon kulaklık uçları ve titanyum kaplamalı 12.4 mm sürücülerle donatıldı. Aktif gürültü engelleme için her bir kulaklığın gövdesinde iki mikrofon yer alıyor. Gürültü azaltma hem müzik dinlerken hem de telefonla konuşurken çalışıyor.
Pil ömrü ve fiyatı
Oppo Enco R Pro dokunmatik kontrollere sahip. Ayrıca IP54 koruması sayesinde su sıçramaları veya terden etkilenmiyor. Kulaklıklar tek şarjla 7 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusu bu süreyi (ANC özelliği kapalı durumdayken) 28 saate kadar uzatabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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