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    Tesla'nın bir sonraki fabrikası için baş aday Güney Kore

    Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile şirketin bir sonraki gigafabrika planını görüştü. Musk yeni elektrikli otomobil fabrikası için ülkeyi en iyi seçenek olarak görüyor.
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    Tesla'nın bir sonraki fabrikası Güney Kore'de kurulabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın Asya'da bir başka "gigafabrika" inşa etme niyetini açıklamasının ardından Tesla hisse fiyatları Çarşamba günü %8 arttı. Amerikalı girişimci Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmede ülkenin "baş aday" olarak değerlendirildiğini söyledi.

    Tesla şu anda yıllık 2 milyon olan otomobil üretim kapasitesini bu on yılın sonuna kadar 20 milyona çıkarmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşabilmek için şirketin yaklaşık sekiz yeni fabrika inşa etmesi gerekiyor ki bu da yılda ortalama bir fabrika açılması demek.

    Tesla'nın bir sonraki fabrikası Güney Kore'de kurulabilir Tam Boyutta Gör

    Musk'ın Güney Kore planı

    Musk daha önce Tesla'nın yeni gigafabrikasının nerede kurulacağını 2022'nin sonlarında açıklayacağını belirtmişti. Tesisin Kanada veya Meksika'da inşa edileceğine dair makul söylentiler vardı. Ancak Musk'ın Başkan Yoon ile yaptığı sanal görüşmeden, tesisin Asya'da olabileceği ve Güney Kore'nin liste başı olduğu anlaşıldı.

    Tesla'nın bir sonraki fabrikası Güney Kore'de kurulabilir Tam Boyutta Gör
    Musk ayrıca Güney Kore'nin araç şarj istasyonu altyapısına aktif olarak yatırım yapma ve yerel şirketler arasındaki tedarikçi ağını genişletme isteğini de dile getirdi. Güney Kore, Tesla elektrikli otomobiller için her zaman iyi bir pazar olurken şirketin LG ve Samsung ile de yakın ilişkileri bulunuyor.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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