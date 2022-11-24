Tesla'nın bir sonraki fabrikası için baş aday Güney Kore

Tesla şu anda yıllık 2 milyon olan otomobil üretim kapasitesini bu on yılın sonuna kadar 20 milyona çıkarmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşabilmek için şirketin yaklaşık sekiz yeni fabrika inşa etmesi gerekiyor ki bu da yılda ortalama bir fabrika açılması demek.
Musk'ın Güney Kore planı
Musk daha önce Tesla'nın yeni gigafabrikasının nerede kurulacağını 2022'nin sonlarında açıklayacağını belirtmişti. Tesisin Kanada veya Meksika'da inşa edileceğine dair makul söylentiler vardı. Ancak Musk'ın Başkan Yoon ile yaptığı sanal görüşmeden, tesisin Asya'da olabileceği ve Güney Kore'nin liste başı olduğu anlaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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