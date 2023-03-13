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    Anlık Bildirim

    OPPO Find N2 Flip’in fiyatı belli oldu: Galaxy Z Flip 4'ten ucuz olacak

    Kısa süre Çin pazarında tanıtılan OPPO Find N2 Flip modelinin fiyatı belli oldu. Yeni katlanabilir cihaz, rakibi Galaxy Z Flip 4'ten daha ucuz olacak. İşte detaylar
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    OPPO Find N2 Flip’in fiyatı belli oldu: Galaxy Z Flip 4'ten ucuz Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi OPPO, geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen OPPO Find N2 ve Find N2 Flip modellerini küresel pazara getirmeye başladı. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından merakla beklenen Oppo Find N2 Flip'in fiyatı nihayet netleşti. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Oppo Find N2 Flip fiyatı

    Bildirilenlere göre Astral Black ve Moonlit Purple renk seçenekleri ile gelen Oppo Find N2 Flip'in 8GB RAM + 128GB versiyonu 1.098 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse Galaxy Z Flip 4’ün 8GB RAM + 128GB versiyonu 1.160 euro fiyatla kullanıcılara sunulmuştu. Bu noktada Çinli devin rakibinden daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

    Oppo Find N2 Flip modelinin 17 Mart tarihi itibariyle Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor. Katlanabilir telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

    Oppo Find N2 Flip teknik özellikleri

    Oppo Find N2 Flip, ön tarafında FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunan 6,8 inç boyutlarında dikey katlanabilir AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise 3,26 inç boyutlarında (720 x 382 piksel) kapak ekranı ile donatılan cihaza, 8GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti eşlik ediyor. 

    Find N2 Flip'in arkasında 50MP Sony IMX 890 ana kamera ve 112 derecelik 8MP ultra geniş kamera sensörlerinden oluşan birinci sınıf bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP selfie sensöründen güç alan cihaz, kutusundan 44W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 4.300mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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