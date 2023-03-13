OPPO Find N2 Flip’in fiyatı belli oldu: Galaxy Z Flip 4'ten ucuz olacak

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi OPPO, geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen OPPO Find N2 ve Find N2 Flip modellerini küresel pazara getirmeye başladı. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından merakla beklenen Oppo Find N2 Flip'in fiyatı nihayet netleşti. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Oppo Find N2 Flip fiyatı

Bildirilenlere göre Astral Black ve Moonlit Purple renk seçenekleri ile gelen Oppo Find N2 Flip'in 8GB RAM + 128GB versiyonu 1.098 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse Galaxy Z Flip 4’ün 8GB RAM + 128GB versiyonu 1.160 euro fiyatla kullanıcılara sunulmuştu. Bu noktada Çinli devin rakibinden daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Oppo Find N2 Flip modelinin 17 Mart tarihi itibariyle Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor. Katlanabilir telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Oppo Find N2 Flip teknik özellikleri

Oppo Find N2 Flip, ön tarafında FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunan 6,8 inç boyutlarında dikey katlanabilir AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Arka bölümde ise 3,26 inç boyutlarında (720 x 382 piksel) kapak ekranı ile donatılan cihaza, 8GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti eşlik ediyor.

Find N2 Flip'in arkasında 50MP Sony IMX 890 ana kamera ve 112 derecelik 8MP ultra geniş kamera sensörlerinden oluşan birinci sınıf bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP selfie sensöründen güç alan cihaz, kutusundan 44W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 4.300mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkıyor.

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OPPO Find N2 Flip’in fiyatı belli oldu: Galaxy Z Flip 4'ten ucuz