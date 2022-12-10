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    Oppo Find N2 küresel olarak satışa çıkabilir

    Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden olan Oppo, Find N modeli ile Galaxy Z Fold modeline önemli bir rakip olmuştu. Bu ürünün yeni modeli N2’den gelen bilgiler, bekleyenleri mutlu edecek.
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    Oppo Find N2 küresel pazarda satışa çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Her geçen yıl satış sayılarında artış gösteren katlanabilir telefon pazarının lideri, Galaxy Z Fold ve Z Flip ile uzun süredir Samsung oluyor. Ancak akıllı telefon dünyasında önemli bir isim olan Oppo, geçtiğimiz yıl oldukça başarılı ve rekabetçi bir ürün olan Find N ile dikkat çekmişti. Ürün, yalnızca Çin’de satışa çıktığı için yeteri kadar popüler olamadı ancak görünüşe göre firma, bu sene daha küresel bir kitleye hitap edecek.

    Find N2 ve Find N2 Flip küresel olarak satılabilir

    Mobil teknoloji dünyasında önemli bir isim olan Ice Universe, sosyal medya üzerinden önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre Çinli teknoloji devi Oppo, Find N2 ve Find N2 Flip cihazlarını uluslarası olarak satmak istiyor. Eğer iddialar doğruysa Samsung, 2023 yılı içerisinde katlanabilir telefon pazarında önemli rakip ile karşı karşıya kalacak.

    Find N2 Flip ertelenebilir

    Galaxy Z Fold ile doğrudan rekabet edecek olan Find N2’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor ancak iddialara göre Z Flip tarzı bir yapıya sahip olacak olan Find N2 Flip 2023 yılının başlarına ertelenmiş. Find N2’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden ve 12GB RAM’den gücünü alması bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz 7.1 inçlik iç, 5.54 inçlik dış ekrana sahip olacak. Ayrıca 233g kütleye sahip olacak cihaz, Galaxy Z Fold 4’ten çok daha taşınabilir olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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