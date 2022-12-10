Oppo Find N2 küresel olarak satışa çıkabilir

Find N2 ve Find N2 Flip küresel olarak satılabilir
Mobil teknoloji dünyasında önemli bir isim olan Ice Universe, sosyal medya üzerinden önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre Çinli teknoloji devi Oppo, Find N2 ve Find N2 Flip cihazlarını uluslarası olarak satmak istiyor. Eğer iddialar doğruysa Samsung, 2023 yılı içerisinde katlanabilir telefon pazarında önemli rakip ile karşı karşıya kalacak.
Find N2 Flip ertelenebilir
Galaxy Z Fold ile doğrudan rekabet edecek olan Find N2’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor ancak iddialara göre Z Flip tarzı bir yapıya sahip olacak olan Find N2 Flip 2023 yılının başlarına ertelenmiş. Find N2’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden ve 12GB RAM’den gücünü alması bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz 7.1 inçlik iç, 5.54 inçlik dış ekrana sahip olacak. Ayrıca 233g kütleye sahip olacak cihaz, Galaxy Z Fold 4’ten çok daha taşınabilir olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım