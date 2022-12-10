Oppo Find N2 küresel olarak satışa çıkabilir

Tam Boyutta Gör Her geçen yıl satış sayılarında artış gösteren katlanabilir telefon pazarının lideri, Galaxy Z Fold ve Z Flip ile uzun süredir Samsung oluyor. Ancak akıllı telefon dünyasında önemli bir isim olan Oppo, geçtiğimiz yıl oldukça başarılı ve rekabetçi bir ürün olan Find N ile dikkat çekmişti. Ürün, yalnızca Çin’de satışa çıktığı için yeteri kadar popüler olamadı ancak görünüşe göre firma, bu sene daha küresel bir kitleye hitap edecek.

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Find N2 ve Find N2 Flip küresel olarak satılabilir

Mobil teknoloji dünyasında önemli bir isim olan Ice Universe, sosyal medya üzerinden önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre Çinli teknoloji devi Oppo, Find N2 ve Find N2 Flip cihazlarını uluslarası olarak satmak istiyor. Eğer iddialar doğruysa Samsung, 2023 yılı içerisinde katlanabilir telefon pazarında önemli rakip ile karşı karşıya kalacak.

Find N2 Flip ertelenebilir

Galaxy Z Fold ile doğrudan rekabet edecek olan Find N2’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor ancak iddialara göre Z Flip tarzı bir yapıya sahip olacak olan Find N2 Flip 2023 yılının başlarına ertelenmiş. Find N2’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden ve 12GB RAM’den gücünü alması bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz 7.1 inçlik iç, 5.54 inçlik dış ekrana sahip olacak. Ayrıca 233g kütleye sahip olacak cihaz, Galaxy Z Fold 4’ten çok daha taşınabilir olacak.

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Oppo Find N2 küresel pazarda satışa çıkabilir