RedMagic 8S Pro, küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Red Magic 8S Pro’nun küresel versiyonu daha düşük hızlarda şarj (65W) oluyor. Batarya kapasitesinde değişiklik yok; 6000 mAh pil mevcut. Telefon, Midnight, Platinum ve Aurora (şeffaf arka kapaklı versiyon) renk seçenekleriyle geliyor. Üç modelde de soğutma fanı üzerinde RGB aydınlatma var.
Midnight, 12GB RAM 256GB depolama, Platinum 16 GB RAM 512GB depolama, Aurora 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. 24GB RAM seçeneği yok ancak 8GB sanal RAM eklenerek elbette elde edilebiliyor.
Red Magic 8S Pro fiyatı
- Midnight: 12GB / 256GB: 650 dolar
- Platinum/Aurora: 16GB / 512GB: 780 dolar
Red Magic 8S Pro, redmagic.gg üzerinde yurt dışında satışa sunulacak. 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş verenlere özel fırsatlar sunulacak. Telefonun satışı 3 Ağustos’ta başlayacak. Telefon, Ağustos ayının sonuna doğru Amazon üzerinden satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)