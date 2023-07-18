RedMagic 8S Pro, küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Oyuncu telefonlarından Nubia Red Magic 8S Pro, Galaxy S23 serisi gibi hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor. Red Magic'in testine göre özelleştirilen bu işlemci, %5 daha yüksek CPU, %5.7 daha yüksek GPU performansı sağlıyor. Diğer donanımlarıyla da etkileyici bir telefon olan RedMagic 8S Pro, global pazarda çıkıyor.

RedMagic 8S Pro Plus tanıtıldı: 24GB RAM ve daha fazlası 1 hf. önce eklendi

Red Magic 8S Pro’nun küresel versiyonu daha düşük hızlarda şarj (65W) oluyor. Batarya kapasitesinde değişiklik yok; 6000 mAh pil mevcut. Telefon, Midnight, Platinum ve Aurora (şeffaf arka kapaklı versiyon) renk seçenekleriyle geliyor. Üç modelde de soğutma fanı üzerinde RGB aydınlatma var.

Midnight, 12GB RAM 256GB depolama, Platinum 16 GB RAM 512GB depolama, Aurora 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. 24GB RAM seçeneği yok ancak 8GB sanal RAM eklenerek elbette elde edilebiliyor.

Red Magic 8S Pro fiyatı

Midnight: 12GB / 256GB: 650 dolar

Platinum/Aurora: 16GB / 512GB: 780 dolar

Red Magic 8S Pro, redmagic.gg üzerinde yurt dışında satışa sunulacak. 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş verenlere özel fırsatlar sunulacak. Telefonun satışı 3 Ağustos’ta başlayacak. Telefon, Ağustos ayının sonuna doğru Amazon üzerinden satışa çıkacak.

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Red Magic 8S Pro küresel modelin fiyatı açıklandı