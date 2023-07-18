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    RedMagic 8S Pro, küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte fiyatı

    ZTE, yeni oyuncu telefonu Red Magic 8S Pro'yu Çin dışında pazarlarda satışa çıkarıyor. Nubia RedMagic 8S Pro’nun küresel modeli üç bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor.
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    Red Magic 8S Pro küresel fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu telefonlarından Nubia Red Magic 8S Pro, Galaxy S23 serisi gibi hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile geliyor. Red Magic'in testine göre özelleştirilen bu işlemci, %5 daha yüksek CPU, %5.7 daha yüksek GPU performansı sağlıyor. Diğer donanımlarıyla da etkileyici bir telefon olan RedMagic 8S Pro, global pazarda çıkıyor.

    Red Magic 8S Pro’nun küresel versiyonu daha düşük hızlarda şarj (65W) oluyor. Batarya kapasitesinde değişiklik yok; 6000 mAh pil mevcut. Telefon, Midnight, Platinum ve Aurora (şeffaf arka kapaklı versiyon) renk seçenekleriyle geliyor. Üç modelde de soğutma fanı üzerinde RGB aydınlatma var.

    Midnight, 12GB RAM 256GB depolama, Platinum 16 GB RAM 512GB depolama, Aurora 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. 24GB RAM seçeneği yok ancak 8GB sanal RAM eklenerek elbette elde edilebiliyor.

    Red Magic 8S Pro fiyatı

    • Midnight: 12GB / 256GB: 650 dolar
    • Platinum/Aurora: 16GB / 512GB: 780 dolar

    Red Magic 8S Pro, redmagic.gg üzerinde yurt dışında satışa sunulacak. 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş verenlere özel fırsatlar sunulacak. Telefonun satışı 3 Ağustos’ta başlayacak. Telefon, Ağustos ayının sonuna doğru Amazon üzerinden satışa çıkacak.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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