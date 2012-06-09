Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı

Ünlü İtalyan spor araba üreticisi Lamborghini de artık Android ekosisteminin bir parçası! Rusya'da üç yeni telefon ve tablet bilgisayarının tanıtımını gerçekleştiren şirket, lüks segmentteki bu cihazlardan bazılarını Android işletim sistemiyle donatmış.





TL700 model numaralı Android akıllı telefonu, 3.7 inç WVGA (800 x 480 piksel) safir kristal kaplama ekran, Qualcomm işlemci, 5MP arka, VGA ön kamera, 4GB dahili hafıza, 1400 mAh pil ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine sahip olacak. Altının yanı sıra arka kapağı timsah derisiyle kaplı olan telefonun fiyatı 90,000 ruble, yani yaklaşık 5,000 TL.

Lamborghini'nin tanıtımını gerçekleştirdiği L2800 tablet de maalesef Android 2.3 Gingerbread sürümüyle satışa sunulacak. Fakat Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin dağıtılacağı bildiriliyor. 9.7 inç 1024 x 768 piksel çözünürlüklü safir kristal kaplama ekran, 1.2GHz Qualcomm çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka, 2MP ön kamera, microSD kart desteği ve arkadaki çift hoparlörü ile L2800'e yaklaşık 4200 TL ödeyerek sahip olunabilecek.

Android işletim sistemli modellerin yanı sıra bar tipi iki model daha sergilendi. Bunlardan ilki TL688 Spyder, 2 inç QVGA (320 x 240 piksel) ekran, 3MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, 4GB dahili hafıza ve altın - el yapımı deri kaplamayla geliyor. 3300 - 3900 TL arası bir fiyata sahip olacak.

Cihazlardan sonunucu TL820 Spyder 2'de; 2.4 inçlik VGA (640 x 480 piksel) ekran, 1GB dahili hafıza, 16GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, VGA ön kamera ve 1200 mAh pil bulunacak. Diğer modeldeki gibi altın ve el yapımı deri kaplamayla 4400TL'den alıcı bulacak. Ekranın altındaki butonların Arap alfabesiyle desteklendiğini görüyor ve hedef kullanıcı kitlesi için gerekli kolaylığın sağlanmaya çalıştığını anlıyoruz.

Rusya'ya Ağustos sonunda gelmesi beklenen cihazlar Lamborghini'nin tek başına geliştirdiği ilk lüks mobil aygıtları olacak.

http://www.gsmarena.com/lamborghini_to_launch_luxury_phones_and_tablet_in_russia-news-4361.php