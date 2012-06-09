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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı

6 yıl
8,8b
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60
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı
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Ünlü İtalyan spor araba üreticisi Lamborghini de artık Android ekosisteminin bir parçası! Rusya'da üç yeni telefon ve tablet bilgisayarının tanıtımını gerçekleştiren şirket, lüks segmentteki bu cihazlardan bazılarını Android işletim sistemiyle donatmış.

TL700 model numaralı Android akıllı telefonu, 3.7 inç WVGA (800 x 480 piksel) safir kristal kaplama ekran, Qualcomm işlemci, 5MP arka, VGA ön kamera, 4GB dahili hafıza, 1400 mAh pil ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemine sahip olacak. Altının yanı sıra arka kapağı timsah derisiyle kaplı olan telefonun fiyatı 90,000 ruble, yani yaklaşık 5,000 TL.
Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı
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Lamborghini'nin tanıtımını gerçekleştirdiği L2800 tablet de maalesef Android 2.3 Gingerbread sürümüyle satışa sunulacak. Fakat Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin dağıtılacağı bildiriliyor. 9.7 inç 1024 x 768 piksel çözünürlüklü safir kristal kaplama ekran, 1.2GHz Qualcomm çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP arka, 2MP ön kamera, microSD kart desteği ve arkadaki çift hoparlörü ile L2800'e yaklaşık 4200 TL ödeyerek sahip olunabilecek.
Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı
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Android işletim sistemli modellerin yanı sıra bar tipi iki model daha sergilendi. Bunlardan ilki TL688 Spyder, 2 inç QVGA (320 x 240 piksel) ekran, 3MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, 4GB dahili hafıza ve altın - el yapımı deri kaplamayla geliyor. 3300 - 3900 TL arası bir fiyata sahip olacak.
Lamborghini, lüks Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarını tanıttı
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Cihazlardan sonunucu TL820 Spyder 2'de; 2.4 inçlik VGA (640 x 480 piksel) ekran, 1GB dahili hafıza, 16GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, VGA ön kamera ve 1200 mAh pil bulunacak. Diğer modeldeki gibi altın ve el yapımı deri kaplamayla 4400TL'den alıcı bulacak. Ekranın altındaki butonların Arap alfabesiyle desteklendiğini görüyor ve hedef kullanıcı kitlesi için gerekli kolaylığın sağlanmaya çalıştığını anlıyoruz.
Rusya'ya Ağustos sonunda gelmesi beklenen cihazlar Lamborghini'nin tek başına geliştirdiği ilk lüks mobil aygıtları olacak. 

http://www.gsmarena.com/lamborghini_to_launch_luxury_phones_and_tablet_in_russia-news-4361.php Yorum Yaz
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Silent Guardian 6 yıl en beğenilen
Lüks olan Tüm telefonlar çirkin olmak zorunda mı?
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Stanislas Xavier 6 yıl
Neden afrikadaki çocuklar iskelet olarak yaşıyor sorusuna verilecek cevapta önemli bir yer tutacaktır, lüx merakı dediğimiz nesnellik hastalığı..
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sefaMseven 6 yıl
kaç beygir?
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met@lrock 6 yıl
Arthur Eld
Lamborghinin sahibi arap mı ?Neden tuş takımları arapça :D

Dunyanin en zengin insanları dubai arab :d
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Teşekkürler

Ne demek. Bir şey değil.
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meego 6 yıl
bu telefonlar için hala özellik yok diyenlere gülüyorum.
Bu telefonlar gösteriş telefonu, özelliğe bakılmaz fiyatı ve dünyada kaç adet oluşuna bakılır.
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crashday 6 yıl
Arabada para yok demek ki.
Keşke donanıma da önem verseler.
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DH Misafiri 6 yıl
Büyük şirketler bu kadar aç gözlü olmak zorunda mı ?
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Patria o Muerte 6 yıl
tasarımlar berbat.
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DH Misafiri 6 yıl
iş yok
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DH Misafiri 6 yıl
Iphone bile daha iyi bu ne abi 5000TL vericeksin hem teknolojisi kötü hem şekli şemali kötü :D
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DH Misafiri 6 yıl
ferrariye kızıp araba üretmişlerdi şimdi düşünüyorumda acaba neye kızıp bunu üretmiş olabilirler :)
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12 Angry Men 6 yıl

Lamborghini araba yapmaya devam etsin :)
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sticer12 6 yıl
dışı altın içi plastik :)
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