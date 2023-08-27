Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek: İşte beklenen özellikler

İşte Oppo Find N3 Flip'in beklenen özellikleri ve fiyatı:
Yaklaşan Find N3 Flip, 16GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9200 SoC ile gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç LTPO AMOLED panel ile donatılması beklenen cihazın kapak ekranı boyutunun ise selefine kıyasla küçültülerek 3 inç'e düşürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.