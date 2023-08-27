Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Oppo, şimdilerde 29 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlik üzerine yoğunlaşmış durumda. Yakın bir zamanda ise bu etkinlikte tanıtılacak olan Oppo Find N3 Flip'in reklam afişleri ve beklenen özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Oppo Find N3 Flip'in beklenen özellikleri ve fiyatı:

Yaklaşan Find N3 Flip, 16GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9200 SoC ile gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç LTPO AMOLED panel ile donatılması beklenen cihazın kapak ekranı boyutunun ise selefine kıyasla küçültülerek 3 inç'e düşürülmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 67W hızlı şarj destekli 4.800mAh batarya ile kutudan çıkamsı beklenen cihazda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 megapiksellik birincil sensör en dikkat çekici unsur olacak gibi görünüyor. Cihazın bu ana kameraya eşlik eden 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksellik kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olması da çıkan iddialar arasında.

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