Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek: İşte beklenen özellikler

    Oppo'nun 29 Ağustos'ta piyasaya sürmesi beklenen yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 Flip'in özellikleri ve basın görselleri ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Oppo, şimdilerde 29 Ağustos'ta gerçekleştireceği etkinlik üzerine yoğunlaşmış durumda. Yakın bir zamanda ise bu etkinlikte tanıtılacak olan Oppo Find N3 Flip'in reklam afişleri ve beklenen özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Oppo Find N3 Flip'in beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Yaklaşan Find N3 Flip, 16GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9200 SoC ile gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç LTPO AMOLED panel ile donatılması beklenen cihazın kapak ekranı boyutunun ise selefine kıyasla küçültülerek 3 inç'e düşürülmesi bekleniyor.

    Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    67W hızlı şarj destekli 4.800mAh batarya ile kutudan çıkamsı beklenen cihazda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 megapiksellik birincil sensör en dikkat çekici unsur olacak gibi görünüyor. Cihazın bu ana kameraya eşlik eden 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksellik kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olması da çıkan iddialar arasında.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mesai saatleri dışında döviz alım satım rakı nasıl açılır fttx v2 nedir bimcell tl yükleme sorunu en kaliteli sigara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30
    Casper Via X30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız