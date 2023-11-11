Oppo, katlanabilir telefonlarının 1 milyon katlanmaya dayanıklı olduğunu iddia ediyor

Oppo Find N3 Flip ve Find N3, 1 milyon katlanmaya dayanıklı
Oppo, Ağustos ayında Find N3 Flip'in 600.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu açıklamıştı. Ancak Ekim ayında Find N3'ün piyasaya sürülmesinin ardından şirket, her iki cihazın da TUV Rheinland tarafından 1 milyon kat sertifikalandırıldığını açıkladı. Bu sertifikanın ardından Oppo, Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia etti.
Şu ana kadar diğer katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını geçemedi. Oppo'nun açıkladığı bu sertifikadan sonra Find N3 ve N3 Flip'in dayanıklılığının Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerini geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.