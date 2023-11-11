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    Oppo, katlanabilir telefonlarının 1 milyon katlanmaya dayanıklı olduğunu iddia ediyor

    Oppo, Find N3 Flip ve Find N3'ün 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı olduğunu ve böylece Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia ediyor. İşte detaylar:
    Oppo'nun katlanabilir telefonları 1 milyon katlanmaya dayanıklı
    Katlanabilir telefon pazarında Samsung ile rekabet etmeye çalışan az sayıdaki akıllı telefon üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir cihazlarının TUV Rheinland tarafından 1 milyon kat sertifikalandırıldığını ve Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia ediyor.

    Oppo Find N3 Flip ve Find N3, 1 milyon katlanmaya dayanıklı

    Oppo, Ağustos ayında Find N3 Flip'in 600.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu açıklamıştı. Ancak Ekim ayında Find N3'ün piyasaya sürülmesinin ardından şirket, her iki cihazın da TUV Rheinland tarafından 1 milyon kat sertifikalandırıldığını açıkladı. Bu sertifikanın ardından Oppo, Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia etti.

    Şu ana kadar diğer katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını geçemedi. Oppo'nun açıkladığı bu sertifikadan sonra Find N3 ve N3 Flip'in dayanıklılığının Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerini geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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