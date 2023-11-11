Oppo, katlanabilir telefonlarının 1 milyon katlanmaya dayanıklı olduğunu iddia ediyor

Katlanabilir telefon pazarında Samsung ile rekabet etmeye çalışan az sayıdaki akıllı telefon üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir cihazlarının TUV Rheinland tarafından 1 milyon kat sertifikalandırıldığını ve Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia ediyor.

Oppo Find N3 Flip ve Find N3, 1 milyon katlanmaya dayanıklı

Oppo, Ağustos ayında Find N3 Flip'in 600.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu açıklamıştı. Ancak Ekim ayında Find N3'ün piyasaya sürülmesinin ardından şirket, her iki cihazın da TUV Rheinland tarafından 1 milyon kat sertifikalandırıldığını açıkladı. Bu sertifikanın ardından Oppo, Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia etti.

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Şu ana kadar diğer katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını geçemedi. Oppo'nun açıkladığı bu sertifikadan sonra Find N3 ve N3 Flip'in dayanıklılığının Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerini geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.

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