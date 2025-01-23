Oppo Find N5 bu defa da sertifikasyon sürecinde karşımıza çıktı

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Oppo’nun yeni katlanabilir telefonu Find N5’in Şubat ayında piyasaya sürüleceği doğrulandı. Markanın son paylaşımları, Find N5’in önceki model olan ve 2023’te tanıtılan Find N3’e göre önemli geliştirmelerle geleceğini ortaya koyuyor. Özellikle hızlı şarj teknolojisi ve pil kapasitesindeki yenilikler, cihazın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Find N5, PKH110 ve PKH120 model numaralarıyla Çin’in 3C sertifikasyon platformunda listelendi. PKH110 modelinin standart versiyon olduğu belirtilirken, cihazın Geekbench veritabanında 7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite çipiyle görüldüğü rapor edildi. PKH120 modeli ise uydu bağlantısı desteği sunarak teknoloji severlere yeni bir özellik vadediyor. Sertifikasyon bilgilerine göre her iki model de 80W hızlı şarj destekli VCB80ACH şarj cihazıyla birlikte gelecek. Bu, Find N3’te sunulan 67W hızlı şarja kıyasla ciddi bir yükseltme anlamına geliyor.

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Bununla birlikte, Find N5’in yalnızca kablolu değil, aynı zamanda 50W kablosuz şarj desteği sunduğu ve 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Find N3’te 4.805 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğu ve kablosuz şarj desteği sunulmadığı göz önüne alındığında, Find N5 bu alanda da önemli bir iyileştirme sağlıyor.

Cihazın tasarımıyla ilgili sızan bilgiler de oldukça iddialı. Titanium kasasıyla gelen Find N5, IPX6, IPX8 ve IPX9 suya dayanıklılık sertifikalarına sahip olacak. Ayrıca, katlanabilir telefonlar arasında dünyanın en ince modeli olacağı ve açıldığında yalnızca 4,2 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Bu yenilikler, Oppo’nun katlanabilir telefon pazarında çıtayı yükseltmek istediğini gösteriyor.

Oppo Find N5’in, donanım ve tasarım tarafında yapılan bu geliştirmelerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor. Tanıtım tarihine yaklaşırken

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