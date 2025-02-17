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Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N5'i 20 Şubat'ta tanıtıyor. Şirketin paylaştığı resmi görseller ve detaylar, cihazın dikkat çekici özelliklerini gözler önüne seriyor.

Android ve iOS cihazları arasında sorunsuz dosya paylaşımı sağlayan çapraz platform desteği, Find N5’in öne çıkan özelliklerinden biri. Bunun yanı sıra, yapay zeka destekli Akıllı Belge özelliği sayesinde belgeleri düzenlemek, aramak ve çevirmek artık çok daha pratik. Ayrıca, Oppo'nun geliştirdiği "Shanhai İletişim Geliştirme Çipi", daha güçlü ve stabil bağlantı sunarak iletişim deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

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Find N5, 8.12 inç LTPO OLED ana ekranı ve 6.62 inç AMOLED kapak ekranıyla üst düzey bir görüntü kalitesi sunuyor. Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken cihaz, katlandığında 9.2 mm, açıldığında ise yalnızca 4.2 mm kalınlığa sahip. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan model, 5.600 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi vaat ediyor.

Oppo, bu modelle birlikte manyetik şarj cihazları ve taşınabilir güç bankalarını da sunarak kullanıcı deneyimini daha da ileri taşıyor. Find N5’in getirdiği yenilikler, markanın katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını ortaya koyuyor. Lansmanda cihaz hakkında daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.

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Oppo Find N5’in oldukça önemli bir özelliği daha gün yüzüne çıktı