Oppo Find N5 rakiplerine meydan okuyor: Su altında çalışabilen ilk katlanabilir telefon!

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri suya dayanıklılık konusunda sektör lideri olması. IPX6, IPX8 ve IPX9 standartlarını destekleyen Find N5, yalnızca su sıçramalarına karşı değil, aynı zamanda yüksek basınçlı su jetlerine ve su altı ortamına karşı da koruma sağlıyor. Bu özellik, cihazı piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan ayırarak, su altında fotoğraf çekme imkânını kullanıcılara sunuyor. Oppo’nun önceki modellerinde olduğu gibi, bu cihazda da güçlü su geçirmezlik özellikleri dikkat çekiyor.

Find N5, yapısal tasarımda da fark yaratıyor. 3D titanyum alaşımlı menteşe kullanılarak üretilen cihaz, alüminyum tabanlı tasarımlara göre hem daha dayanıklı hem de daha hafif. Oppo, bu yenilikle birlikte katlanabilir cihazların dayanıklılık standartlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Üstelik cihazın toplam ağırlığı 230 gramın altında tutulmuş, bu da kullanım konforunu artırıyor.

Find N5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise inceliği. Katlandığında yalnızca 9,2 mm, açıldığında ise her bir tarafı 4 mm kalınlık sunan cihaz, sektörün en ince katlanabilir telefonu olarak öne çıkıyor. Bu ince tasarım, Oppo’nun mühendislik yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Cihazda, USB-C portu yanında hoparlör bulunmuyor; ancak hoparlör alt kısımda konumlandırılarak kullanıcı deneyimi optimize edilmiş.

Oppo Find N5’in görüntüleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Donanım tarafında ise Find N5, Snapdragon 8 Elite işlemcinin yeni 7 çekirdekli versiyonu ile geliyor. 16 GB LPDDR5x RAM ile desteklenen cihaz, Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 2K çözünürlüklü katlanabilir OLED ekran, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen 50 megapiksellik ana kamera ve 3x optik zoom sağlayan periskop telefoto lens içeren bir üçlü kamera sistemi sunuluyor. 5.700 mAh kapasitesindeki batarya ise manyetik kablosuz şarj desteğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Son olarak, bu yenilikçi cihazın küresel pazarda OnePlus markası altında satışa sunulması bekleniyor. OnePlus Open 2 ismiyle kullanıcılarla buluşması planlanan cihaz, Oppo’nun Find N5 ile getirdiği tüm yenilikleri global pazara taşıyacak.

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