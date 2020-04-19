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    Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı

    Oppo Find X2 Lite 5G akıllı telefon modelinde su damlası çentikli ekran, ince kasa, 5G desteği, 4 arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Oppo Find X2 Lite 5G özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı
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    Kamera özellikleriyle DxOMark testlerinde ilk üçe girmeyi başaran Oppo Find X2 amiral gemi modelinden sonra daha hafif özelliklerle donatılmış Oppo Find X2 Lite 5G akıllı telefon modeli de resmiyet kazandı.

    Oppo Find X2 Lite 5G özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X2 Lite 5G modelinde 6.4 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı ekran-kasa oranını oldukça agresif hale getirmiş. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. 600 nit parlaklık değeri ile gün ışığında başarılı sonuçlar verebiliyor. Kasanın kalınlığı ise 7.96mm.

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    Snapdragon 765 yonga seti ile güçlendirilen akıllı telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5G modem ise uzak mesafelerde düşük hız, yakın mesafelerde yüksek hız modlarını destekliyor. Kasaya yayılmış anten tasarımı kullanıcının tutuşuna göre en iyi sinyali almak için kendisini optimize ediyor.

    Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı ve makro sensör, 2MP çözünürlüğünde monokrom sensör ve 2MP çözünürlüğünde retro görünüm uygulayabilen derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    Telefonda 4025mAh kapasiteli batarya VOOC 4.0 hızlı şarj ile 20 dakikada yüzde 50 dolum yapabiliyor. Oppo Find X2 Lite 5G için 500 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/18/oppo-find-x2-lite-5g-official-with-a-6-4-waterdrop-screen-sd-765-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 2 sa.
    Su damlası çentik artık bitsin
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