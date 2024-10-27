Oppo Find X8 serisi global pazar için ilk ipuçlarını veriyor

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Oppo, yeni amiral gemisi Find X8 ve Find X8 Pro modellerini geçtiğimiz gün Çin’de tanıttı. Her iki model de yüksek çözünürlüklü LTPO OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. Find X8, 6.59 inç düz ekran kullanırken, Find X8 Pro 6.78 inçlik mikro kavisli bir ekrana sahip. Her iki model de 1Hz’den 120Hz’e kadar değişken yenileme hızını destekliyor ve Dolby Vision desteği ile HDR içerikler için 4500 nit'e kadar parlaklık sunuyor.

Cihazların gücünü, 3nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 9400 işlemci sağlıyor. Kullanıcılara 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuluyor. Yoğun kullanımda performansı korumak adına büyük alanlı VC soğutma sistemi de cihazlarda bulunuyor.

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Oppo’nun yeni akıllı telefonları Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile geliyor. Bu yeni sürüm, yapay zeka destekli yeni özelliklerle daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Kamera konusunda ise Find X8, Sony LYT-700 sensörünü içeren 50 MP’lik üçlü kamera kurulumuna sahipken, Find X8 Pro modeli 6x periskop telefoto lens ekleyerek dörtlü kamera sistemine yükseltiyor. Ayrıca, Find X8 Pro’da düşük ışık performansını iyileştiren daha büyük 1/1.4 inç Sony LYT-808 sensör bulunuyor. Her iki model de 120x dijital zoom, HyperTone görüntü işleme motoru ve Hasselblad portre modu gibi ileri seviye kamera özellikleri sunuyor.

Find X8, 5630 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelirken, Find X8 Pro modeli 5910 mAh batarya kapasitesine sahip. Her iki cihaz da 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.

Find X8 serisinin küresel pazarda yakında satışa sunulması bekleniyor. Oppo, ilk olarak Kasım 2024’te Endonezya’da lansman yapmayı planlıyor. Global pazara çıkış tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, diğer ülkelerde de yakında satışa sunulması bekleniyor.

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