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    Oppo Find X8 serisi global pazar için ilk ipuçlarını veriyor

    Oppo’nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni amiral gemisi serisi Find X8 için global pazar tarihleri şimdiden netleşmeye başladı. İşte Oppo Find X8 serisi hakkında yeni bilgiler.

    Oppo Find X8 serisi global pazar için ilk ipuçlarını veriyor Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni amiral gemisi Find X8 ve Find X8 Pro modellerini geçtiğimiz gün Çin’de tanıttı. Her iki model de yüksek çözünürlüklü LTPO OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. Find X8, 6.59 inç düz ekran kullanırken, Find X8 Pro 6.78 inçlik mikro kavisli bir ekrana sahip. Her iki model de 1Hz’den 120Hz’e kadar değişken yenileme hızını destekliyor ve Dolby Vision desteği ile HDR içerikler için 4500 nit'e kadar parlaklık sunuyor.

    Cihazların gücünü, 3nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 9400 işlemci sağlıyor. Kullanıcılara 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuluyor. Yoğun kullanımda performansı korumak adına büyük alanlı VC soğutma sistemi de cihazlarda bulunuyor.

    Oppo’nun yeni akıllı telefonları Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile geliyor. Bu yeni sürüm, yapay zeka destekli yeni özelliklerle daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Kamera konusunda ise Find X8, Sony LYT-700 sensörünü içeren 50 MP’lik üçlü kamera kurulumuna sahipken, Find X8 Pro modeli 6x periskop telefoto lens ekleyerek dörtlü kamera sistemine yükseltiyor. Ayrıca, Find X8 Pro’da düşük ışık performansını iyileştiren daha büyük 1/1.4 inç Sony LYT-808 sensör bulunuyor. Her iki model de 120x dijital zoom, HyperTone görüntü işleme motoru ve Hasselblad portre modu gibi ileri seviye kamera özellikleri sunuyor.

    Find X8, 5630 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelirken, Find X8 Pro modeli 5910 mAh batarya kapasitesine sahip. Her iki cihaz da 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.

    Find X8 serisinin küresel pazarda yakında satışa sunulması bekleniyor. Oppo, ilk olarak Kasım 2024’te Endonezya’da lansman yapmayı planlıyor. Global pazara çıkış tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, diğer ülkelerde de yakında satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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