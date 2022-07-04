Oppo’nun bu yıl iki katlanabilir ekranlı telefon tanıtması bekleniyor

Söylentilere göre, OPPO bu yıl iki adet katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu bilgi isabetli tahminleriyle bilinen Digital Chat Station’dan geldi.

Yeni Oppo katlanır telefonlar nasıl olacak?

Digital Chat Station’ın iddiasına göre OPPO, bir adet kitap benzeri katlanabilir, bir adet kapaklı katlanabilir telefon kullanıcılara sunacak. Bu yılın başlarında ortaya çıkan söylentilerle uyuşuyor. Şirketin şu ana kadar yalnızca bir katlanabilir telefon modeli (Oppo Find N) bulunuyor ancak küresek pazarda satışta değil.

Oppo Find N elimizde! - Katlama izi yok! 6 ay önce eklendi

Kitap şeklindeki katlanabilir modelin Oppo Find N’nin halefi olması bekleniyor. Katlandığında kompakt olan güzel bir model. Hemen her kitap benzeri katlanabilir telefonun katlandığında bile çok büyük görünmesi bu modele ilgiyi artırabilir. Telefonun Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alması bekleniyor. Selefi bildiğiniz gibi Snapdragon 888 yongasıyla geliyor.

Diğer katlanabilir ise kapaklı ve kod adı Dragonfly. Ana ekranının da 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Doğrudan Samsung Galaxy Z Flip 4 modeliyle rekabet edecektir.

Bu telefonların ne zaman çıkış yapacağına dair bir bilgi yok; hatta Oppo’dan yeni katlanabilir formda telefon görmeyebiliriz. Bir hatırlatma olarak, Oppo Find N, 15 Aralık’ta duyurulmuştu.

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